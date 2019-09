Empresário cria ‘jardim suspenso’ sobre telhado da própria residência

Sem possuir um centímetro de quintal,

Evandro Soares inovou e criou seu espaço

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Quem entra na casa de Evandro Estevão Soares, 46, pode imaginar estar em um laboratório de algum inventor maluco de séculos passados, como Doc Brown, do filme De Volta Para o Futuro. Por todos os lados há caixas, objetos e produtos guardados, espalhados ou em cima da mesa. A concepção está parcialmente correta. De fato, a casa é de um inventor — mas completamente lúcido. E muito consciente, por sinal. Agora, Evandro está finalizando a construção de um ‘jardim suspenso’ no telhado de sua casa, uma iniciativa completamente ecológica. E os resultados estão aparecendo.

Evandro é proprietário da empresa Construtec e, desde 2017, adota iniciativa ecológicas. Ele até criou um sistema de compostagem no térreo de sua residência de três andares, na rua Catarina Umezu. Além da reciclagem, o sistema aduba as plantas de sua horta orgânica no último pavimento.

O “jardim suspenso” já está gramado e aguarda a formação de uma horta. Ele também criou um sistema que aproveita a água das pias e do banho para “regar” o jardim. Para tanto, há um filtro que bloqueia as impurezas.

O primeiro passo para criação do jardim foi construir um reforço sobre a telha da residência. Depois, Evandro aplicou um verniz especial. Em seguida, implantou uma lona impermeabilizante para evitar corrosões ou infiltrações. Após uma última manta, o último passo foi instalar um sistema de drenagem da água, para que ela não fique retida no local. Trabalho pronto, começou o planejamento de toda a área cultivável.

Evandro plantou grama da espécie conhecida como “esmeralda”, que se adaptou bem ao local. “Ela gosta bastante de água. E o adubo ajuda a deixá-la bonita”, disse o empresário, explicando que a camada de terra não é muito espessa. “E nem precisa”, garante.

Além da horta, o “inventor” também pensa em várias utilidades para a área. Por enquanto, ela já serve como lazer, inclusive com cadeiras para descanso. A vista é simplesmente exuberante.

Mas há outras novidades. “Foi um alívio dentro de casa. O jardim reduz em torno de 20% a temperatura interna do andar inferior. Nem preciso de ar condicionado, pois o clima fica ideal”, afirmou.

Apesar de ainda não estar pronto, Evandro e família usam o espaço todos os dias. “Minhas filhas costumam estudar aqui. Eu, também, até trago uns amigos e já penso em colocar um balcão”, contou.

O problema ainda são as crianças, já que as grades têm espaços grandes. “Pela altura, é um tanto perigoso. Mas já estudo colocar uma rede de segurança”, explicou.

A casa de Evandro fica na esquina entre as ruas Catarina Umezu e Euclides da Cunha, no trecho onde há um aclive íngreme rumo ao centro. Por isso, quem está no calçadão do comércio consegue, de longe, ver indícios de que existe algo naquele telhado.

“Dia desses, um amigo me perguntou se eu havia pintado o telhado de verde. Dei risada e contei a ele que, na verdade, era grama. Ele ficou muito curioso e quis visitar o espaço para conhecer de perto esta criação”, relata Evandro.

A invenção do empresário, por sinal, deixa até mesmo uma lição. Afinal, sem possuir um centímetro sequer de quintal em sua casa, Evandro usou a imaginação e criou sua própria área verde. “Basta ter tempo e vontade de colocar a mão na massa”, declarou.

* Colaborou Toko Degaspari