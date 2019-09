Arquivo: o DEBATE na história

A devastação da natuteza não é um problema novo. Em fevereiro de 1989, o jornal traz em manchete que o desmatamento também acontecia em Santa Cruz. “Não é só a Amazônia que pede socorro”, denuncia. Uma enorme área no então distrito de Espírito Santo do Turvo, na divisa com Águas de Santa Bárbara, estava sendo desmatada para o cultivo de cana. Caminhões carregados com madeira partiam em direção a Ourinhos, enquanto animais silvestres, especialmente macacos, se perdiam na imensidão da área destruída. O jornal também noticiou uma reunião tensa entre o vice-prefeito Eduardo Blumer e açougueiros da cidade, que exigiam a construção de um novo matadouro, já que o antigo havia sido interditado pelo SIF. O assunto voltou à tona depois que a polícia flagrou abates clandestinos na zona rural.

Publicado na edição impressa de 15/09/2019