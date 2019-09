Beto Magnani: ‘Os pastéis’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

Os pastéis

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— O meu é carne seca com catupiry.

— O meu é pizza.

— Os senhores querem dar uma olhada nuns DVDs? Tem vários filmes bons. — ofereceu o senhor que chegou depois.

— Isso não existe mais não meu senhor! Não te contaram ainda? Agora o negócio é Netflix. — ironizou o que pediu pastel de pizza.

— Mas eu tenho filme que não tem na internet. Tenho filme que ainda tá no cinema.

— Tem pornô? Se tiver pornô eu dou uma olhada. — falou o do pastel de carne seca com catupiry.

— Não tenho nem onde ver isso aí! Quem que ainda tem aparelho de DVD em casa? – questionou o do pastel de pizza.

— Eu tinha! Na casa da minha ex-namorada. Ela tinha até um vídeo cassete ainda. Se eu não tivesse me separado levaria uns filmes de presente pra ela agora! Certeza. Alias, levaria também um pastel de carne seca igual ao meu. Ela adora. Comíamos juntos todas as sextas-feiras.

— Bateu a saudade? — perguntou o senhor dos DVDs.

— Bateu. Mas faz tempo já. A essa altura já perdi a escova de dente. Já deve ter jogado fora.

— A minha jogou fora no dia da separação. Pela janela. Era ecológica. De bambu. Sem volta. – contou o do pastel de pizza.

— Aí é triste. – respondeu o senhor dos DVDs.

— Mas lá nunca teve DVD. Já era só Netflix. Saudade também… Taí uma coisa que tenho sentido intensamente nos últimos tempos: saudade de tudo. Mas acho que faz parte. Assim que é, não é? — lamentou o do de pizza.

— Tem ou não tem filme pornô dentro dessa sacola!? — se irritou o do de carne seca.

— Tem não. Mas tem uns filmes históricos da Boca do Lixo. Não é explicito, mas aparecem uns peitos de vez em quando. E umas bundas. E eu tenho o da Xuxa se você quiser.

— Amor Estranho Amor? Vi quando era criança. – Falou o do de pizza.

— Esse eu quero! – emendou o do de carne seca.

— O da Xuxa é cem reais. Mas tenho que buscar em casa. Me passa o seu telefone que eu faço contato e te entrego.

— Cem reais!?

— É obra difícil.

— Sei.

— O Rei Leão você não quer? Tá na mão e é dez reais. As crianças adoram. Só que tá em inglês. Dublado é vinte, mas o som não tá muito bom não. Já aviso porque não gosto de enganar os clientes.

— Sei.

— Se levar o Rei Leão agora, faço noventa no da Xuxa.

— Beleza. Me vê um.

Passou o dinheiro e o numero do telefone para o vendedor imediatamente, antes mesmo de pegar o seu pastel de carne seca com catupiry. O do pastel de pizza parecia ainda estar abalado com a lembrança de sua escova de dente feita de bambu voando pela janela do apartamento da ex-namorada. Pegou seu pastel e saiu sem se despedir. O vendedor agradeceu a compra e veio em minha direção oferecer seus filmes. Eu respondi com a cabeça que não queria. Quase perguntei sobre o filme da Xuxa, mas resisti. Terminei o caldo de cana e fui comprar batatas. (Magú)