Carro cor-de-rosa é destaque nas ruas

Empresário de Santa Cruz, o baiano Edgar Guimarães afirma

que sempre gostou da cor e “não está nem aí” para as piadas

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Não é nenhum carro da “Barbie” ou da lendária “Penélope Charmosa”. Na verdade, o dono é um baiano “arretado” e proprietário de uma borracharia no bairro da Estação. Mas a sua Saveiro Cross ano 2015 chama a atenção nas ruas pela cor-de-rosa exuberante, praticamente um “rosa choque” perfeito. “Eu sempre gostei desta cor. É chamativa”, afirmou Edgar dos Santos Guimarães, 43, que tirou o carro zero e depois resolveu trocar a cor.

Na verdade, o empresário não modificou a cor original da Saveiro, que é branca. Ele “envelopou” o veículo, mas usou um tom bem diferente. Aliás, é preciso legalizar este tipo de mudança, que é chamada de “cor de fantasia”, quando o documento do veículo passa a ter esta informação. A Saveiro, por sinal, possui a documentação em ordem, mas invariavelmente é parada em “blitz” em rodovias, quando os policiais querem mesmo é vê-la de perto. A mudança tem pouco mais de dois meses.

Edgar deixou Guanabi, na Bahia, para viajar muito em busca de oportunidades. E sozinho. “Vim eu e Deus”, diz o empresário, que é evangélico e batizou seu comércio de “Deus é Fiel”. Em Minas Gerais, foi catador de semente de braquiária, em Nova Granada foi funcionário de um supermercado e trabalhou também em Ribeirão Preto. Até que, a convite de um irmão, veio conhecer Santa Cruz do Rio Pardo e acabou ficando. E lá se vão 20 anos. “Gosto muito daqui”, disse, ainda com o sotaque nordestino.

Empreendedor, Edgar montou a borracharia e, ao lado, um lava-jato. À noite, ainda trabalha como entregador de pizza. A ideia do carro cor-de-rosa surgiu porque Edgar gosta de cores diferentes. Apesar da Saveiro ter a cor original branca, ela já foi azul antes de virar um automóvel cor-de-rosa.

“É uma cor que gosto e que não é comum em carros”, explicou. De fato, a Saveiro chama a atenção, mas também atrai brincadeiras, especialmente porque a placa começa com o número 24. “Eu não ligo, pois é uma brincadeira. Quem pensa errado, fica só no pensamento”, diz. Edgar diz que muitos que caçoam, logo pedem para dar uma volta. “Na verdade, acho que eles têm é inveja”, brinca o baiano.

A Saveiro não é a única novidade na porta do comércio de Edgar. Uma moto Honda CG ML-125 ano 1981 é outra atração pelo brilho e conservação. Ele já comprou a moto reformada e quase toda original. “Só o motor que foi modificado”, explicou.

O carro “rosa choque” vive rodeado de curiosos quando estaciona em algum posto na estrada ou mesmo na cidade. A Saveiro já fez o trajeto até a Bahia duas vezes, mas ainda sem a cor-de-rosa. No entanto, Edgar garante que é apenas questão de tempo para os parentes conhecerem o utilitário com uma cor tão chamativa.