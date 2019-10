Beleza não tem idade

Concurso vai eleger a Miss e

o Mister idosos de Santa Cruz

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Serão 14 mulheres e seis homens na passarela – todos com mais de 60 anos de idade. Assim como os bons vinhos, eles querem provar que a passagem do tempo só os deixou melhores e mais apurados. Amanhã, 30, a partir das 19h, o concurso “Miss e Mister Reviver” irá eleger os idosos mais garbosos de Santa Cruz do Rio Pardo. O evento será realizado no salão da Associação Comercial e é aberto ao público.

O concurso é organizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, através da equipe do projeto Reviver.

“O Reviver é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, voltado às pessoas com mais de 60 anos, para evitar a ociosidade”, explica a coordenadora Luana de Fátima Marsola.

Os idosos participam de atividades como artesanatos, jogos e passeios. O concurso de Miss e Mister Reviver já existe há alguns anos, mas era realizado na sede do projeto, durante o dia, apenas com a participação dos integrantes.

Neste ano, os organizadores decidiram abrir o concurso ao público e realiza-lo a noite, no salão da ACE, para que os familiares e amigos dos concorrentes possam prestigiar. “O evento irá marcar a abertura da nossa semana do idoso, que acontece de 30 setembro a 4 de outubro, com palestras, atividades físicas e lúdicas”, disse Luana.

Na quinta-feira, 26, os participantes do concurso realizaram o ensaio geral para o desfile, sob a supervisão do coreógrafo Robson Willian. O “Miss e Mister Reviver” ainda terá a apresentação do coral do projeto.

Complementando a programação da Semana do Idoso de Santa Cruz, amanhã também ocorrerão aulas de pilates, dança e uma palestra sobre sexualidade na terceira idade com o médico Lucas Tosi. Na terça-feira, 1º, a dentista Gabriela Oliveira falará sobre higiene bucal e haverá atividades com a terapeuta ocupacional Carla. Na quarta-feira, 2, passeio “City Tour Rural”, cantigas, capoeira e samba. Na quinta-feira, 3, a médica Maria Angélica Marinello aborda o tema prevenção de quedas e haverá um bingão. Fechando a semana, na sexta-feira, 4, gincana e um café da manhã para confraternização. As atividades serão realizadas no período da manhã no ginásio de esportes “Anis Abras”.