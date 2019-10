Arquivo: o DEBATE na história

Em julho de 1984, o jornal noticiava a mudança radical no trânsito de Santa Cruz e os incontáveis acidentes. As principais vias da cidade tiveram a total inversão do fluxo, como Conselheiro Dantas, Marechal Bitencourt e outras. No entanto, as lombadas e outros dispositivos foram mantidos, o que provocou confusão e acidentes. Na mesma edição, o jornal informou sobre o início da produção de álcool na “Destilaria Ipaussu” (atual Raizen), com previsão de safra em torno de Cr$ 20 bilhões, segundo o diretor José Adolfo Mac-Dowell. Na Câmara, o vereador Antônio Zanette protestou contra a administração, que negou fornecer informações sobre contas de telefones da prefeitura. A assessoria do prefeito respondeu que “documentos públicos não devem ser fornecidos aos demagogos baratos”. E negou as informações.

Publicado na edição impressa de 22/09/2019