Morre a professora Anna Maria Rocha

Educadora aposentada, Rocha foi professora em vários

ciclos e colaboradora do jornal; morreu aos 88 anos

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Morreu na madrugada de sábado, 28, em Santa Cruz do Rio Pardo, a professora aposentada Anna Maria Rocha. Ela tinha 88 anos e apresentava problemas de saúde nos últimos meses. É por isso que Anna deixou de escrever para o DEBATE em agosto deste ano, depois de décadas publicando textos no jornal. Seu último artigo debateu a convivência da criança com a família.

Anna Maria estava internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia havia cerca de 15 dias. Seu quadro evoluiu para uma pneumonia e, ontem, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Não resistiu e sua morte foi diagnosticada às 4h.

Professora de Português e Inglês, Anna Maria era uma assídua leitora. Devorava livros, revistas e jornais, daí a facilidade em escrever. Sempre que podia, compartilhava seus aprendizados no DEBATE, principalmente conhecimentos que adquiria em viagens, muitas delas ao exterior. Aliás, Anna Rocha publicou artigos desde os anos 1980 e tinha milhares de seguidores.

Nascida em Santos, como quase toda a família Rocha, Anna se afastou das salas de aula quando foi coordenadora na antiga Delegacia de Ensino de Santa Cruz do Rio Pardo. Ao se aposentar, continuou dando aulas particulares, em sua própria casa, de reforço, Inglês e para seminaristas.

No meio deste ano, Anna fez sua última viagem. Visitou um dos filhos no Mato Grosso e, mesmo assim, ainda enviou textos para o jornal.

Segundo Tânia Mello Rocha, nora da professora, Anna estava muito feliz na viagem e passou seu último aniversário na companhia da família de um dos filhos. Voltou em agosto e, em setembro, foi internada com infecção urinária, cujo quadro evoluiu para pneumonia.

Anna Maria Rocha deixou os filhos Marco Aurélio, Cynthia e Luiz Henrique, oito netos e nove bisnetos.

O velório da professora ocorreu no sábado, 28. Ela foi enterrada às 14h, no Cemitério da Saudade, em clima de comoção da família e amigos.