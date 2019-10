Arquivo: o DEBATE na história

Faltando alguns dias para a eleição de 15 de novembro de 1986, o jornal traz em manchete um anúncio e, ao mesmo tempo, uma denúncia do prefeito Onofre Rosa de Oliveira. Ele anunciou a criação de um distrito industrial (que só sairia, na verdade, no governo seguinte, de Clóvis Guimarães), mas denunciou a descoberta de uma falsificação. Segundo Onofre, o distrito demorou para ser instalado porque um ofício, com sua assinatura falsificada, apareceu numa das secretarias do governo estadual pedindo a paralisação dos estudos para implantação do distrito em Santa Cruz. Não deu detalhes, mas admitiu que a fraude teria partido de seu próprio gabinete. Em outra notícia, a Câmara deveria se reunir para aprovar projeto que autorizava a compra do prédio do antigo “Cine Pedutti” pela prefeitura.

Publicado na edição impressa de 06/10/2019