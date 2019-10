Escrever afastou timidez de Noriko

Sérgio Fleury Moraes

Duas professoras de Santa Cruz do Rio Pardo acabam de lançar livros infantis. No caso de Noriko Izumi Kawabata, 55, é a segunda obra, já que em 2010 ela escreveu uma biografia de Dona Geraldina, uma mulher que viveu em Santa Cruz e lutou contra o preconceito, a discriminação e a pobreza. Já Dulce Scarpin escreveu seu primeiro livro, que conta a história de uma borboleta que tinha uma deficiência nas asas.

Os livros foram lançados oficialmente durante a solenidade de criação da “Academia Santa-cruzense de Letras”, no final do mês passado, num evento que reuniu vários escritores que se tornaram os primeiros acadêmicos de Santa Cruz. Uma academia é uma instituição que reúne pessoas com a finalidade de debater e fomentar literatura e cultura.

Noriko Kawabata é professora há 30 anos em Santa Cruz do Rio Pardo e atualmente dirige o “Centro Educacional Wilson Gonçalves”. Mas o curioso é como ela começou a escrever. “Eu sempre fui muito tímida. Quando entrei na escola, aos sete anos, eu praticamente só falava japonês. Aí tive a felicidade de ter a professora Umbelina Andrade — doce e encantadora —, que praticamente me fez escolher a profissão”, contou.

Filha de imigrantes japoneses, Noriko combateu a timidez escrevendo cada vez mais. “Na adolescência, este hábito de escrever se acentuou ainda mais. Fui guardando tudo e sempre pensei em lançar um livro”, disse.

Depois do livro sobre “Dona Geraldina”, Noriko se entusiasmou. Em sua segunda obra, feita exclusivamente para crianças do ensino infantil, ela revelou um outro talento: o desenho. Sim, o livro é totalmente ilustrado pela própria escritora. Ela também está escrevendo poesias, outro de seus talentos que estão aparecendo.

Ela já levou exemplares em escolas e notou o interesse dos alunos. Aliás, na era das redes sociais e das obras digitais, Noriko é defensora do livro de papel. “Acho que ele nunca será substituído. Afinal, não é só o prazer da leitura, mas o de pegar o livro, de cheirá-lo e manuseá-lo. Nenhum computador ou celular substitui isto”, disse.

O livro “Estrelas Coloridas” é exclusivo para crianças. Conta a história de Elisa, uma menina de seis anos que gostava tanto das estrelas que teve a ideia de pegar algumas para pintá-las e depois devolver ao céu. Mas Elisa não sabia como fazer isto e foi pedir sugestões para a mãe e a professora. O resto? É só ler o livro…