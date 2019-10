‘Ponto D’: Núcleo Unitare promoveu uma semana de atividades

O Núcleo Unitare, na semana passada, organizou várias brincadeiras para seus pacientes. A série de atividades teve início na terça-feira.

O intuito, segundo a equipe coordenadora, foi estimular áreas deficitárias e, além disso, fazer com que as brincadeiras se tornassem um motivação.

Para pacientes com déficits comportamentais, por exemplo, foram produzidas atividades que visem o repertório visual do paciente. Foi o caso da serra-serra.

Uma outra atividade envolveu as bolhas de sabão e foi realizada com o objetivo de melhorar as movimentações da boca.

Os eventos também tiveram espaço até para as cócegas. De acordo com o Unitare, elas são importantes pois demandam vínculo social — tais como o pega-pega e esconde-esconde, que também foram utilizados.

Publicado na edição de 13/10/2019