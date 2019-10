Arquivo: o DEBATE na história

No dia 1º de abril de 1984, o jornal publicou em sua primeira página o incêndio que destruiu parcialmente as instalações da indústria de calçados Maven, uma das maiores de Santa Cruz do Rio Pardo naquela década, que ficava na rua Antônio Mardegan. Apesar do prejuízo, a empresa conseguiu restabelecer a produção dois dias depois do incêndio. O fogo foi causado por um curto-circuito e se espalhou rapidamente porque a indústria usa produtos inflamáveis na produção. Por precaução, móveis e eletrodomésticos de residências vizinhas foram retirados e colocados na rua. Houve muita solidariedade e uma multidão ajudou os bombeiros no combate às chamas. Em outra reportagem, o jornal informa que Ourinhos era a primeira cidade da região a receber uma “vaca mecânica” para a fabricação de leite de soja.

Publicado na edição impressa de 13/10/2019