Encontro ‘Outubro Rosa’ será no Palácio da Cultura nesta quinta

A sexta edição do “Encontro Outubro Rosa”, realizado em Santa Cruz do Rio Pardo pela “Clínica Imagem”, acontece na quinta-feira, 24, no Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto, a partir das 19 horas. O evento é aberto ao público e tem como principal objetivo reunir mulheres para um bate papo sobre a conscientização para a prevenção do câncer de mama, autoexame e a importância de manter hábitos saudáveis.

O formato será semelhante a um programa de auditório, mediado pela jornalista Maria Luiza Mello, a Malu. No palco, diversos profissionais de diferentes áreas da medicina falam sobre a saúde da mulher.

O grupo “Amigas do Peito”, de Ourinhos, que é formado por mulheres que já enfrentaram o tratamento do câncer e hoje dão suporte a paciente, também está confirmado, assim como os “Doutores da Alegria”, que visitam hospitais da região. Haverá animação da cantora Débora Catalano e sorteio de brindes.

Publicado na edição impressa de 20/10/2019