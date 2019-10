Afan retoma atividades

Solução foi buscada em São

Paulo na própria sede da Sabesp

Após o anúncio de que a Afan (Associação de Formação de Atletas de Natação) teria tido o contrato rescindido pela Sabesp, os vereadores Luciano Severo (PRB) e Maura Macieirinha (PSDB) se reuniram com o repórter Lucas Pereira e encaminharam um ofício do deputado Mauro Bragato para a sede da Sabesp, em São Paulo, pedindo soluções.

A rescisão havia gerado revolta nos moradores de Santa Cruz e, sobretudo, nos pais dos alunos da Afan, que mantém o projeto ‘Braçadas para o Futuro’.

A decisão final foi de que a Sabesp, enfim, vai manter o projeto. Mais do que isso, vai apoiá-lo formalmente com patrocínio cultural.

Em reunião na Sabesp de Santa Cruz do Rio Pardo, onde estiveram presentes o professor, alunos e pais, a solução foi anunciada e comemorada principalmente por famílias dos alunos que frequentam a Afan.