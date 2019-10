João Zanata Neto: ‘Palavras da cura’

Palavras da cura

João Zanata Neto

Da Equipe de Colaboradores

Talvez, todo mundo esteja cansado de ler ou ouvir falar dos já tão conhecidos livros de autoajuda. É sempre aquela mesma coletânea de aconselhamentos, tipo um receituário da felicidade. São bons conselhos, apesar de suscitarem possíveis questionamentos. Por serem bons, tais conselhos são a título não gratuito. Quem quiser que compre, não é mesmo.

Como ocorre com muitas coisas neste universo de ideias, o interesse tem um limite. Não importa que haja mil maneiras para ser feliz, um dia, quando a temática já se encontrar totalmente explorada, este remédio perde a sua eficácia.

O que fazer, então? Esperar a nova onda que venha a satisfazer os anseios dos infelicitados é como aguardar que o mágico tire mais um coelho da cartola.

No entanto, o que de fato deixou tantas pessoas dependentes de uma literatura que beira aos ditos de um horóscopo? A simplicidade das proposições e o estilo augurioso dão algumas pistas que explicam o grande interesse em tais obras. O lugar comum das ideias e a generalização sempre há de encontrar um alguém que se identifique com a problemática abordada. Quantos não padecem dos males mais corriqueiros que são passíveis de cura por palavras de alento?

A função precípua de toda literatura, por muito tempo, foi a moralização dos costumes. Notadamente, as transformações sociais carrearam profundas mudanças às mensagens literárias. Em cada ciclo de tendências houve um esgotamento temático. A história da literatura é o nascimento e morte de escolas e estilos que se consagraram em cada novo aspecto dos anseios civilizatórios. E com autoajuda o tempo não se apiedou, fadando-a ao esquecimento.

Somente as proposições universais tem o atributo de perenidade. Como a autoajuda não cuidou em manifestar com profundidade os anseios humanos, ela não se revestiu de atributos universais que tanto poderiam eternizar as suas proposições.

Contudo, foi ela que cuidou de lhe dizer com muita simplicidade, demasiadamente simples, digamos, aquilo tudo que você já sabia como se o óbvio lhe fosse totalmente estranho. Quando o que ela disse ou diz já foi dito de muitas outras maneiras, ela passa a ser uma literatura não original que se veicula com uma nova moldura apelativa.

Se, agora, faço severas críticas a esta forma já desgastada é porque me é inevitável aceitar a superficialidade das suas proposições, uma vez que, no passado, abeberei-me do que havia de melhor. O mundo está pleno de grandes obras consagradas pela mais austera crítica literária. Ignorar tais grandes livros é abster-se das mais profundas elaborações do pensamento humano.

O sucesso das obras de autoajuda está relacionado aos livros profissionais que versavam assuntos densos e incompreensíveis para o leitor. Contudo, não cabe ao autor subestimar a capacidade do leitor com textos simplistas. Sempre é louvável estimular o pensamento para a evolução intelectual. Porém, em que pese a complexidade da temática, não custa explicar melhor. A boa explicação não requer a banalidade do assunto. Ao contrário, ela deve conduzir o raciocínio ao entendimento, ensinando a interpretar elaborações mais profundas. O conhecimento pode ser atingido gradualmente.

O incomoda mais nas pessoas que, por um motivo ou outro, resolvem não conhecer com mais profundidade é que elas se tornam vulneráveis a obras desta natureza e a todas as ideias insensatas que o mundo difunde indiscriminadamente.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.