Artigo: ‘Se eu quiser falar com Deus…’

‘Se eu quiser falar com Deus…’

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

“…. Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz”. Gilberto Gil cantou com simplicidade e sabedoria a maneira mais bonita e sincera de expressarmos a nossa fé: em silêncio. Em um mundo onde a fé virou meio de conseguir votos e é usada quase como marketing e com histeria, a intimidade com Deus (independentemente de qual Deus seja) segue sendo importante para alimentar a alma. E isso faz um bem danado para os idosos.

Uma tese de doutorado da USP (Universidade de São Paulo), desenvolvida por Jorge Juarez Vieira Teixeira, traz diversos estudos que mostram a ação positiva da fé na vida de idosos. Por exemplo: uma pesquisa feita com pacientes que se recuperavam de uma fratura de quadril. Em um grupo de 30 mulheres, quem mantinha suas crenças alimentadas apresentava menor índice de depressão e reunia melhor condições para andar. Outro estudo interessante com idosos mostrou que a religiosidade era importante na qualidade de vida daquele grupo, pois quem passou pela experiência aumentou as “habilidades nas atividades corriqueiras do dia a dia, a prevenção contra a angústia e a solidão e até a se tornou mais forte em momentos complicados da vida”, diz o trabalhado de doutorado mencionado acima.

Não se trata aqui de levantar campanha que a fé e/ou a religião são as soluções para qualquer problema na caminhada dos idosos por este lugar maluco chamado mundo. Também este artigo não tem intenção de crucificar aquele idoso que é ateu. O que estamos abordando aqui é a importância de cuidar da alma e da espiritualidade. A reflexão e a meditação trazem não só a tão desejada “paz interior” como também ajuda a tornar o idoso uma pessoa mais equilibrada, tolerante e serena. Pesquisadores das áreas da medicina e da enfermagem, como visto na tese acima, já mostraram que o benefício de uma espiritualidade desenvolvida em um idoso é comprovado cientificamente.

Não importa se o idoso é católico, evangélico, espírita, umbandista. O que é importante é se encontrar em sua fé, principalmente a fé em sua saúde mental. Já foi dito aqui neste espaço que todo o idoso tem direito a ser um pouco “egoísta”, no sentido de que pode, sim, começar a pensar primeiro em se cuidar e depois cuidar do restante da família (ainda mais lembrando que este idoso já cuidou de todos). Portanto, mesmo que o mundo estiver pegando fogo lá fora, reserve um momento do dia para ir até o cantinho da casa preferido, ficar em silêncio, fechar os olhos e lavar a alma.

