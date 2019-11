Beto Magnani: ‘A igrejinha’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

A igrejinha

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores



Rapaz boa pinta. Não saiu antes de dar boa noite a todos. Foi.

— Esse aí é pastor ou corretor.

— O que você tem contra corretor e pastor?

— Nada. Só acho parecidos.

— O cara é Coach Neurolinguista.

— Como você sabe?

— Suspeita também.

— É pastor.

— Como a senhora sabe?

— Sou da igrejinha. Mas esse aí é fraco. Meu amigo ateu sabe mais de Jesus do que ele.

— Normal. São os novos tempos.

— Ele acabou de receber um dinheirão. É o que todo mundo tá dizendo lá na igrejinha. Parece que ganhou o processo contra um jornal que publicou, sem autorização, uma foto dele no cemitério durante o enterro de um amigo. Era uma reportagem não sei sobre o que. Ele apareceu por acaso lá no fundo da foto.

— Acontece.

— E daí os parentes que moram longe viram a foto na internet e acharam que o enterro era de um tio deles que não anda muito bem. Imediatamente postaram homenagens no Facebook.

— Nem telefonaram antes pra confirmar?

— Nada. O pior foi que o próprio tio que achavam que estava morto acabou lendo as homenagens e teve um treco. No dia seguinte ele morreu. A noticia da sua morte foi fatal.

— Que merda.

— Pois é. E o pastor é que acabou se dando bem. Ganhou uma indenização de mais de um milhão. É o que estão falando.

— Será que Jesus ajudou nessa?

— Sei não. Talvez. Pode ser. Só sei que a minha vida melhorou muito depois que decidi entrar pra igreja dele. Tô bem melhor.

— Já Jesus tá na mesma. Esse é o segredo deles minha senhora. Eles fazem a senhora se sentir importante, valorizam a sua decisão de entrar pra igreja mais do que valorizam Jesus. Esse é o pulo do gato. Beabá do Marketing. Bom não é o produto em si, bom é o ser que decidiu ter aquele produto. Esse é um vencedor que todos querem copiar. Seja um bom também. Marketing básico. Primeira aula do curso.

— O senhor tá desrespeitando a minha fé!? Pega esse seu marketing básico e enfia no fiofó do capeta!

A senhora falou e foi embora brava. Ficaram os dois senhores e eu, que estava quieto no meu canto, ouvindo a conversa. Não resisti.

— Será que devo ir atrás dela e pedir desculpas? – perguntou o senhor do marketing.

— Faz isso não. Agora já foi. Cagada tá feita. Pedir desculpas vai ser a mesma coisa que passar perfume em bosta. Não adianta nada.

Os dois gargalharam. Muito. Eu continuei no meu canto. Quieto..? (Magú)