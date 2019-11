Projeto do ‘Cras’ Betinha ajuda os desempregados

Objetivo é orientá-los e ajudar a

recolocação no mercado de trabalho

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Fazer um currículo completo, manter uma conta de e-mail ativa, saber se portar em uma entrevista, tomar cuidado com a imagem nas redes sociais. Para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação no mercado, estes são alguns elementos básicos aos quais se deve estar atento. No Cras (Centro de Referência da Assistência Social) “Betinha”, no bairro São José, em Santa Cruz do Rio Pardo, um projeto chamado “Classificados” oferece orientação para os moradores desempregados.

A iniciativa partiu da assistente social Lizandra Tereza Frasson Nicolini e do voluntário Rafael Henrique dos Santos. Desde agosto deste ano, um grupo fechado, composto por cerca de 8 mulheres, se engajou no projeto. “A ideia nasceu dos atendimentos que faço. Eu percebia muita gente fora do mercado formal ou informal. Domésticas, trabalhadores das lavouras de cana e laranja. O Cras oferece alguns benefícios, mas não é suficiente para suprir todas as necessidades”, afirma Lizandra. O projeto ganhou forma com a chegada de Rafael, que se voluntariou. A princípio, seu objetivo era desenvolver alguma ação para estimular o empreendedorismo e a geração de renda fora do mercado formal. “Conversando com a Lizandra, porém, percebemos que a prioridade era preparar essas pessoas para o mercado formal”, disse Rafael.

A primeira turma do “Classificados” é formada apenas por mulheres – todas da vila Bom Jardim. “Não foi proposital. O programa é aberto também para os homens. Um, inclusive, veio no começo, mas abandou”, diz Lizandra. Elas se reúnem semanalmente no Cras para receber as orientações. Lizandra conta que a primeira etapa foi explorar as experiências de vida das mulheres, conhecer suas histórias, fatos importantes em suas trajetórias. Depois, os orientadores ajudaram as participantes a identificar suas potencialidades. “Em alguns casos, em que elas achavam que não sabiam nada, mostramos que o fato de serem donas de casa permitiu que elas também desenvolvam vários saberes, desde fazer listas de compra a organizar as crianças para ir à escola”, disse a assistente social.

Autoimagem

Lisandra e Rafael começaram o “Classificados” com o objetivo de dar suporte a uma população que, muitas vezes, vive em situação de vulnerabilidade social. “Talvez algumas coisas pareçam triviais, mas, para o nosso público, não são”, diz Rafael. Eles começaram ativando contas de e-mail para todas as participantes, para que elas possam acompanhar as repostas dos cadastros de vagas. As mulheres também tiveram um treinamento sobre como elaborar um currículo completo e objetivo, com apoio da Associação Comercial e Empresarial. “O projeto não é algo isolado e temos outras dificuldades, como, por exemplo, a baixa escolaridade de algumas delas. Por isso, nós também estimulamos que elas voltem a estudar”, explicou Rafael.

Uma das dicas mais importantes nos dias de hoje é sobre a imagem que a pessoa cria nas redes sociais. De acordo com Lizandra, durante a seleção de candidatos, os responsáveis das empresas vasculham e avaliam o perfil do pretendente. “Tem que tomar cuidado com o tipo de roupa, evitar fotos em que apareça três vezes por semana bebendo com os amigos, pois o empregador pode entender que se trata de um baladeiro”, explica. “Eles também ficam de olho se a pessoa gosta de arrumar confusão, ficar dando indiretas e arranjando briga”, assevera Rafael.

A primeira turma do “Classificados” será orientada até o mês de novembro. Nesta reta final, elas vão aprender a como se portar em uma entrevista de emprego.