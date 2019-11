Capitão América encanta ‘Sinharinha’

Marcos Ramos atendeu a dezenas de alunos, que escreveram

uma carta ao jornal pedindo o ‘super-herói’ na escola

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Há semanas, estudantes de três classes do 4º ano do ensino fundamental I da escola “Sinharinha Camarinha” tinham acabado de receber o suplemento “DEBATINHO” e se encantado com uma reportagem sobre um super-herói em carne e osso. Era Marcos Roberto Ramos Pereira, 48, gerente da Sabesp de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele se veste de super-herói e visita escolas, hospitais e até asilos para entreter crianças e idosos, levando mensagens de otimismo e cidadania. Os alunos ficaram tão entusiasmados com a notícia que resolveram escrever uma carta ao jornal, pedindo a visita do super-herói.



Na manhã de sexta-feira, 8, Marcos atendeu ao “chamado”. Ele chegou à escola já caracterizado como Capitão América, uma de suas fantasias — ele também se veste como Super-Homem, Shazan, Batman e Homem-Aranha. Naquele exato momento, havia uma cerimônia de premiação de alunos na entrada do prédio, além de uma pequena turma que realizava atividades na praça São Sebastião, em frente ao estabelecimento. Foi o suficiente para um pequeno atraso.



Nas visitas às classes das crianças do Fundamental-I, ele foi acompanhado pela diretora Sandra Buzzo e pela coordenadora Graciela Frasson Begueto Godoy. Em quase todas, ficou no corredor enquanto as professoras perguntavam aos alunos se eles se lembravam da carta ao jornal e se, por acaso, tinham visto algum vulto “voando” nas proximidades da escola. Era o clima ideal para a entrada triunfal do Capitão América.

Os estudantes nem acreditavam no que estavam vendo. Surpresos com a visita inesperada, eles cercavam o super-herói. Alguns até tocavam no uniforme de Marcos. Outros, pediam para segurar o escudo que, até então, só conheciam em gibis ou no cinema.



Na primeira classe visitada, o Capitão América conheceu o estudante Lucas Gabriel Nunes Cruz, 10, que teve a ideia do grupo escrever uma carta ao DEBATE pedindo a visita do super-herói. “Todo mundo ficava falando dos personagens que saíram no jornal e eu sugeri escrever a carta”, disse, afirmando que não tinha muita esperança de ver o herói ao vivo. Emocionado, ele cumprimentou o Capitão América e disse ser fã do personagem dos quadrinhos.

Alguns alunos perguntaram sobre o Homem-Aranha ou Thor. Marcos tinha a resposta na ponta da língua: “O Homem-Aranha não veio hoje e o Thor ainda está em Asgard”, disse, demonstrando conhecimento sobre os personagens mitológicos dos quadrinhos.

Escrever uma carta, por sinal, faz parte das atividades dos alunos da “Sinharinha Camarinha”. Semanalmente, a escola recebe um pacote do DEBATE para o desenvolvimento de outras atividades educacionais ligadas ao fomento da leitura.

Marcos Ramos passou praticamente toda a amanhã percorrendo a escola e propagando o que batizou de “Missão do Bem”. Ele revelou que foi a primeira vez em que recebeu um convite específico das crianças. “Costumo ser convidado por professoras ou diretoras, mas ser chamado pelos alunos de várias salas foi realmente algo muito emocionante”, afirmou.

“Quando comecei este trabalho, não imaginava até onde ele iria chegar. E quando li a carta dos estudantes, percebi que não poderia me ausentar”, disse Marcos. Aos alunos, Marcos diz que não é preciso um uniforme para se transformar num um super-herói de verdade. “Vale a pena ser do bem”, é o que costuma dizer às crianças, junto com dicas de cidadania, respeito ao próximo e amor.