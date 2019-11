A tradição fecha as portas

Icônico estabelecimento de Santa Cruz do

Rio Pardo encerrou as suas atividades

Diego Singolaani

Da Reportagem Local

Se hoje Santa Cruz do Rio Pardo possui diversas opções para quem quer se refrescar tomando um sorvete, no passado, uma pequena loja de porta única na rua Conselheiro Dantas era o ponto de encontro de casais, famílias, grupos de amigos e trabalhadores do comercio amantes dos picolés e afins. A sorveteria “União”, fundada em 1942, e que chegou a pertencer ao ex-prefeito Aniceto Gonçalves, atravessou gerações e modismos, mas, no mês passado, encerrou definitivamente sua história. A família Cruzati, que tocava o negócio nos últimos 28 anos, decidiu vender o ponto, que irá abrigar uma nova lanchonete.

A empresária Clara Paes Cruzati de Castro, 35, foi praticamente criada dentro da “União”. Em 1991, quando ela tinha 7 anos de idade, seu pai, Urbano Cruzati, que então trabalhava no escritório da “Usina São Luiz”, decidiu aceitar a proposta do irmão e se tornar sócio na sorveteria, com a expectativa de ganhar um pouco mais. “Eu saia da escola e vinha direto para cá”, relembra. Clara tem um irmão mais novo, que também trabalhou na “União”, junto com a família, mas por pouco tempo. Em 2013, ela comprou a parte do tio e se tornou sócia do pai, que faleceu em deste ano.

Clara continuou o negócio junto com a mãe por alguns meses, até decidir que o momento de encerrar havia chegado. “A rotina na sorveteria era muito intensa, desde sempre. Meu pai não tinha tempo para aproveitar com a gente, para sairmos e nos divertir. Era trabalho a noite, aos finais de semana. Eu percebi que isso estava se repetindo com a minha família”, afirmou Clara, que é casada e está grávida do segundo filho. “Ficam as boas lembranças, sim, e um sentimento de dever cumprido. Mas, fora isso, não tenho nenhum apego material”, disse Clara.

No local onde por décadas funcionou a sorveteria “União” será inaugurada uma lanchonete pelo empresário Gustavo Negrini, 21, que comprou o ponto em parceria com o irmão. O imóvel está sendo reformado e o serviço será focado em pasteis, esfihas abertas e lanches. “A loja da nossa família contorna a sorveteria. Quando surgiu a oportunidade de comprar o ponto, não achamos interessante expandi-la. Como já possuo uma cantina, resolvi abrir a lanchonete também”, explicou Gustavo.

Memória

Com exceção de uma ampliação nos fundos e um letreiro moderno, o prédio da “União” se manteve praticamente idêntico desde os anos 1940. Em 2016, para o DEBATE, Urbano afirmou que o próprio ex-prefeito Aniceto teria lhe confidenciado que conheceu sua mulher Hermelinda no estabelecimento. “Foi ele mesmo que contou, uns seis meses antes de morrer. Ficou tempo conversando e contou muitas histórias sobre a sorveteria”, declarou na época.

Aniceto Gonçalves vendeu o local em 1950 para o comerciante Norberto Cunha, que, segundo consta, também conheceu sua a mulher na sorveteria. Cunha foi dono da “União” por 22 anos, passando, em seguida, a propriedade para os Cruzati, primeiro para o irmão e depois para o próprio Urbano.