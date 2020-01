Evento na praça mostrou que ‘há vida’ além da festa de peão

Atrações o dia todo agradou

população, especialmente famílias

A administração finalmente resolver promover um evento de aniversário da cidade, cuja comemoração não se resume, praticamente todos os anos, na “Festa do Peão de Boiadeiro”. No feriado de segunda-feira, 20, uma série de atividades divertiu jovens, crianças e adultos na praça São Sebastião. Houve música, praça de alimentação e exibição de ações das secretarias municipais. Neste ano a prefeitura concordou em diversificar as festividades porque a data é marcante, já que o município completou seu sesquicentenário — 150 anos.

O evento de aniversário também contou com a participação do “Centro Cultural Special Dog”, que ofereceu aulas gratuitas de violão e violino, além de musicalização infantil. A banda “Extrem Special Dog”. formada por alunos do Centro Cultural, se apresentou ao público no final da tarde do feriado.

Houve, ainda, show musicais de Diego Catalano, Mazuque e Coquetel AZT.

No período da manhã, houve apresentação do canil da Polícia Militar, uma atração que sempre fascina jovens e adultos. Também houve ações na área de Saúde, com oficinas para medição de glicemia e pressão arterial, e nos setores de Educação e Meio Ambiente.