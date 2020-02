Beto Magnani: ‘O gato’

O gato

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

O gato de coleira e roupa cheia de leds azuis pulou no único colo possível; o da dona que segurava a sua guia.

— O zelador falou que deve ser por causa da limpeza da caixa d’água. — disse a dona.

— Só sei que estragou o cabelo de todo mundo. — respondeu a babá sentada ao lado da dona do gato, enquanto a criança rodava no gira-gira do playgroud.

— O Zelador falou que a banheira da Dona Malu ficou azul e que caiu um pedaço do cabelo dela. Ela chegou gritando na portaria, dizendo que o cloro torrou o cérebro dela.

— Será que é por isso que ela saiu da novela? Faz mais de uma semana que não aparece.

— Acho que é. Mas ouvi dizer que ela saiu de vez. Pra não voltar mais.

— Será?

— Acho certo. Melhor aproveitar que estragou o cabelo, torrou o cérebro e sei lá o que mais que pode ter acontecido, para dar uma virada, fazer outras coisas. Deve ser cansativa a vida de artista.

— Cansativa é a minha.

— Sabe que foi a filha dela que fez a roupa de led do Bily Gustavo?

— Quem é Bily Gustavo?

— O meu gato. Ele tava com depressão e eu resolvi comprar umas roupas. Encontrei com ela no elevador e descobri que fazia roupas pets. Eu não sabia.

— Que sorte.

— O quê?

— Encontrar com ela bem no momento que tava precisando.

— Sim. Graças a Deus! Ela me falou ontem que depois que fez a do Bily Gustavo todo mundo do condomínio tá encomendando uma roupa igual. Meu gato tá lacrando!

— Com essas luzes?

— Não é luz, é led. Ultima geração!

— Legal.

— Viu… se alguém falar do cabelo estragado de novo, fala pra ir no salão da Joana, minha amiga. Ela que restaurou o meu. E se for mais gente do prédio ela dá desconto.

— O meu foi com o Shampoo da minha irmã. Agora só tomo banho em casa. Aqui no condomínio, nem pensar!

— Qual shampoo?

— Puts! Espera que já lembro o nome… É um da Jequiti.

Ouvi, não resisti. Fui interrompido pelo porteiro que trouxe a receita deixada para mim pela minha tia médica que mora no condomínio. Ela não quis descer para cumprimentar. Talvez por causa do cabelo. Tive que ir. Sem o nome do shampoo.

(Magú)