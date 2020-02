Crosspilates é nova modalidade de exercício para a musculatura

Técnica une Pilates clássico e exercícios

funcionais, exige resistência e pode até

mesmo prevenir doenças cardíacas

Thaís Balielo

Especial para o DEBATE

Criada recentemente, a nova modalidade de exercício chamada de Cross Pilates tem como objetivo fortalecer a musculatura e aperfeiçoar os movimentos. O esporte usa equipamentos diferenciados com mais sustentabilidade para o corpo e ágeis para executar os movimentos. A educadora física Zeli Witzel trouxe a novidade para Santa Cruz do Rio Pardo na academia Cliniftness.

Ela conta que vinha buscando inovar em sua academia e, quando conheceu os equipamentos e a técnica do Cross Pilates, percebeu que iriam se alinhar com seu trabalho de treinos funcionais, que já são diferentes dos tradicionais aparelhos de academia.

O Cross Pilates utiliza os seis pilares do Pilates clássico, que são: força, flexibilidade, velocidade, potência, equilíbrio e precisão.

O trabalho de resistência é maior no Cross Pilates, que exige mais força, equilíbrio e foco, mas sempre trabalhando o corpo em conjunto. “É uma união dos exercícios do Pilates com a intensidade do treinamento funcional”, afirma.

A modalidade visa desenvolver a parte cardiorrespiratória, musculoesquelética e neuromotora. A intensidade dos exercícios de Cross Pilates pode variar conforme a preparação física do praticante.

Uma das responsáveis pelas aulas, a fisioterapeuta Isadora Pastori explica que cada movimento ou sequência de exercícios é adaptada ao atleta, levando em consideração suas habilidades e limitações. Assim, as aulas visam a progressão do condicionamento e performance por meio de execuções simples.

Se for exercido da forma correta, e aliado a uma alimentação saudável, o Cross Pilates pode ajudar no emagrecimento. Mesmo que não seja exatamente uma atividade aeróbica, a intensidade dos treinos e a exigência muscular são altas. Assim, o gasto calórico pode ser elevado, favorecendo o emagrecimento.

Além disso, o esporte também ajuda na definição muscular e permite o ganho de força, agilidade, flexibilidade e resistência.

“O grande diferencial é o volume dos exercícios e intensidade do treinamento. Pode ajudar até a pessoa que já tem uma patologia, como problemas de joelho, coluna, ou encurtamento muscular”, aponta Zeli.

O prefixo “Cross” não tem ligação com o Cross Fit, modalidade de treinamento de alta intensidade. Por outro lado, o Cross Pilates pode ajudar os praticantes do Cross Fit no desempenho, postura, alinhamento e execução correta dos exercícios. Outro benefício é a prevenção de doenças cardíacas e respiratórias, já que aumenta o fluxo sanguíneo, melhorando a respiração e a oxigenação do corpo.