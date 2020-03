Artigo: ‘Amor animal’

Amor animal

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

O idoso que sente-se solitário muitas vezes tem razão para isso: os filhos já se casaram, as visitas dos familiares rarearam e, em alguns casos, encara-se uma dolorosa viuvez.

A velocidade da vida hoje é diferente daquela conhecida pela sociedade há 30, 40 anos. E essa correria toda é terreno fértil para que os idosos sintam-se cada vez mais sozinhos. E isso é um caminho para a terrível depressão.

Mas há uma saída. Talvez não seja a ideal e nem irá substituir o calor humano dos familiares, mas funciona. Cientificamente até. Você, idoso, que vê a sua volta um grande vazio, pense em ter um animalzinho de estimação. Vocês, filhos e netos, que percebem o mesmo cenário descrito acima, presenteie o idoso com um cachorro, gato, passarinho, etc.

É claro que o idoso deve ter o mínimo apreço por bichos. Se for assim, ótimo. Um estudo realizado pelo National Center for Biotechnology Information, em 2018, constatou que a convivência entre idosos e animais faz com que esses humanos sejam mais felizes e saudáveis. Além de ficarem mais ativas, as pessoas mais velhas sentem mais bem-estar do que quando estão sozinhas.

Além da companhia, ter um animal de estimação pode despertar um bom sentimento que o idoso não tem há algum tempo: o de cuidar de alguém. Quando filhos e netos já não precisam de cuidados, as pessoas perdem a sensação de que alguém precisa de sua assistência. Aqui estamos falando de alguém menor e mais frágil. Não vem ao caso, neste exemplo específico, o idoso que cuida de seu companheiro doente. Já tratamos aqui destas situações e mostramos que sem uma orientação profissional isso pode ser bem difícil e danoso.

Mas vamos voltar aos nossos pets. É preciso alimentá-los, vaciná-los, dar banho, água, arrumar um cantinho da casa para descansarem, pensar na higiene deles. Ou seja, a boa e velha praticar de cuidar. Essa rotina traz ótimos sentimentos ao idoso, principalmente o de que ele ainda é capaz de cuidar, de ter alguém que dependa dele e afasta aquela errônea ideia de que ele não é mais útil.

Além de todos esses benefícios, floresce ou reforça o sentimento do amor, carinho e afeto do idoso, sensações absolutamente fundamentais para qualquer ser humano ser feliz e agradável.

Até casais de idosos podem (e devem) levar essa ideia adiante. O amor de quatro patas pode ser o que falta para fazer os olhos voltarem a brilhar.

* Nayara Moreno

enfermeira

pós-graduada

e Responsável

Técnica pela

AleNeto

Enfermagem