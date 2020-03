Nalini: ‘Você sabe quem você é?’

Você sabe quem você é?

José Renato Nalini *

Da Equipe de Colaboradores

Atribui-se a Sócrates o “conhece-te a ti mesmo”, lema que serve para todos e não tem termo final. Há quem chegue ao fim da existência e não se conhece bem. Tem uma vaga ideia a respeito de suas fragilidades, mas também de seus talentos e não se concebe como ser falível, defeituoso desde a nascença, sujeito a miseráveis idiossincrasias.

Essa ignorância ou cegueira a respeito do próprio self é prejudicial. Não ajuda o relacionamento e ninguém consegue viver só. Mas ainda que a solidão seja uma escolha consciente e racional, quem não se conhece bem sequer aceita a sua própria companhia. Está sempre em desconforto, com difusa sensação de mal-estar.

O mundo do trabalho, tão dilacerado como o que ora o Brasil enfrenta, com seus quase treze milhões de desempregados e mais de 30% de subempregados, além dos que já desistiram de procurar emprego, leva a sério essa questão do autoconhecimento.

Por isso é interessante que todos, de quando em vez, procurem responder a algumas questões. Por exemplo: tem certeza de que conhece seus pontos fracos e seus pontos fortes? Você se acredita capaz de suportar reveses? Já encontrou desafios que não conseguiu enfrentar? Vive a se comparar com os outros ou consegue fazer um perfil aproximado ao real sem o cotejo com o próximo? Ri dos próprios fracassos? Ou ri do fracasso alheio?

E mais: considera-se imbatível? Julga os demais sempre inferiores ou sempre superiores a você? Está sempre em guarda e preocupado com o que os outros pensam de você?

Consegue ouvir pacientemente a todos os interlocutores? Está satisfeito com sua performance em vários setores? Acha que poderia ser melhor? Empenha-se na consecução desse objetivo?

É de geral sabença que a capacidade de se comunicar é uma das chaves do êxito em todos os relacionamentos. Na vida familiar, no casamento ou na esfera afetiva, se ele não existir. Na vida social e na vida profissional.

Sobretudo no trabalho, que é a ocupação mais permanente e com a qual nos defrontamos na luta diuturna pela subsistência. Conviver é preciso. Não é fácil. Mas não há outro jeito. Portanto, capriche em você mesmo!

* José Renato Nalini

é Reitor da Uniregistral,

docente da Pós-Graduação

da Uninove e Presidente

da Academia Paulista

de Letras — 2019-2020.