O advogado e radialista José Eduardo Catalano foi homenageado no Carnaval deste ano pelo bloco “Acadêmicos da Estação”, que se apresentou no domingo.

Catalano percorreu a avenida em cima de um jipe e recebeu aplausos de quem acompanhava o desfile.

No dia anterior, o bloco Acogelc havia se apresentado com o tema “Toca Olodum”, o deus com quem os integrantes se identificam.

A segunda-feira foi do “Unidos da Divineia”, comandado por Jarbas Monteiro.