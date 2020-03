Professor de S. Cruz lança seu primeiro livro em evento no auditório da Câmara

”Entrelaces” é a primeira obra de Luiz Carlos

Cichini, membro da academia de Santa Cruz

Com o recinto da Câmara lotado, o professor Luiz Carlos Cichini, 34, lançou na noite de sexta-feira, 28, seu primeiro livro. “Entrelaces – Vida em Prosa e Versos” é uma coletânea de crônicas, contos e poemas, muitos dos quais o professor escreveu nos últimos meses. A cerimônia teve instantes de emoção, quando o professor homenageou sua própria família — especialmente a mãe, que há anos luta contra um câncer.

Luiz Carlos é membro da recém-criada Academia Santa-cruzense de Letras, presidida pelo radialista José Eduardo Catalano. Ele surpreendeu o público ao revelar, em seu discurso, que sofreu muito com ansiedade e depressão. “Houve um tempo em que pensava em acabar com tudo”, disse.

A literatura, porém, o salvou. “Eu comentei com amigos, quando fui chamado para a academia, que a literatura deu um novo sentido à minha vida”, afirmou.

A cerimônia foi comandada pelo poeta Luiz Henrique Becker, um dos incentivadores da academia. Além de autoridades, estiveram presentes comendadores de outros municípios e membros da entidade literária de Santa Cruz.

Durante o evento, duas irmãs encantaram o público entoando canções religiosas em violinos.

Luiz Carlos Cichini nasceu em São Pedro do Turvo e mora em Santa Cruz do Rio Pardo desde 1994, onde é professor de Língua Portuguesa, com habilitação em Inglês, Pedagogia e História. Amante da literatura, ele já publicou contos em livros de vários autores, mas é a primeira vez que lança uma obra própria. Já recebeu prêmios internacionais em contos e poemas premiados.

Cichini explicou que a capa do livro — que mostra um despertador — tem a ver com o tempo e suas nuances.

Depois da cerimônia, Luiz Carlos participou de uma sessão de autógrafos. Em seguida, houve um coquetel.