“Família Sartori” promove segundo encontro em Sodrélia

No último domingo, 23, a tradicional família Sartori provocou um “aumento” populacional no distrito de Sodrélia, onde estão suas raízes. Foi a realização do “Segundo Encontro da Família Sartori”, que reuniu em torno de 300 pessoas, entre elas netos, bisnetos e tataranetos do casal pioneiro Domingos Sartori e Marieta Carregari.

O encontro começou às 9h30, com a realização de uma missa na igreja do distrito. Logo após o reencontro de inúmeros parentes, houve um almoço no Salão de Festas da capela. Segundo os organizadores, não faltou “comida farta e boa”, uma das características da família Sartori. “Mas o ponto positivo que merece ser destacado foi a convivência, o intercâmbio e a participação social entre todos os presentes”, ressaltou o advogado e ex-vereador Antonio Lino Sartori, um dos organizadores do encontro.

O encontro também serviu para comemorar os 132 anos da família Sartori no Brasil, 90 dos quais em Sodrélia. Os pioneiros, afinal, chegaram ao distrito de Santa Cruz em 1930. Os organizadores já planejam um terceiro encontro festivo.