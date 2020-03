João Zanata Neto: ‘Desmedidas palavras’

Desmedidas palavras

João Zanata Neto

Da Equipe de Colaboradores

O homem público se bipartiu em duas personalidades: uma pública oficial e outra pública informal. Como se trata de personalidade, talvez, nenhuma das duas seja de fato a verdadeira. A rede social se transformou em ferramenta ou plataforma eleitoral logicamente pelas grandes facilidades que ela carreia.

Alguns podem entender que se trata de uma questão de moralidade política, onde a seriedade dos atos oficiais resulta abalada pela inconveniência dos meios empregados. O homem público moderno se transformou em um antagonista, pois deixou de lado toda a proteção legal às pessoas politicamente expostas.

Contudo, esta proximidade do homem público em linha direta com o seu povo traz um conteúdo benéfico para a nação, pois ela poderá interferir nas mensagens dos seus líderes, expressando opiniões que antes encontravam as barreiras intransponíveis dos palácios governamentais.

Mas isto não significa que as palavras descontraídas de um homem público fiquem isentas das responsabilidades que o cargo impõe. Nas redes sociais, as palavras proferidas devem ter muito mais cautela em vista da grande capacidade difusora. Não há como distinguir as frases do homem público e do homem à paisana, pois ele tem uma imagem pública que não se dissocia do seu modo particular de ver os fatos.

Tais políticos que se utilizam de tais meios não oficiais correm sérios riscos em sua credibilidade como o líder de uma nação sem falar nas consequências econômicas que podem surgir. Ainda mais se torna arriscado uma vez que tais meios fazem provas incontroversas dos seus deslizes. Não é nada inteligente proceder desta forma, mas por uma questão de extrema confiança em uma maioria apoiadora e nas poucas implicações de tais dissabores, investem nestes meios como algo que lhes trarão mais vantagens do que problemas.

O sucesso de um líder depende de quão agradável ele se apresenta. Jesus angariou um sucesso eterno, pois além de muito agradável ele dizia pensamentos agradáveis a todos. Não é por acaso que lhe amamos. Tudo adveio das suas palavras irretocáveis de um avatar iluminado pela ascensão. Imaginem se ele tivesse uma web em sua época.

No entanto, alguns líderes políticos modernos fazem uso da web dizendo, em síntese, coisas agradáveis, mas, eles emitem pensamentos de agradabilidade parcial. Alguns ficarão orgulhosos, outros indignados e outros traumatizados com tais dizeres.

Pelé, Roberto Carlos e outros ícones da cultura brasileira foram consagrados, pois tinham agradabilidade universal. São pessoas normais com pequenos deslizes, mas sempre mediram as suas palavras.

Quanto aos homens públicos, pode-se dizer que enquanto expressarem uma agradabilidade parcial, amparada por uma maioria, eles se sentiram isentos de qualquer responsabilidade. E isto se manterá enquanto esta maioria não refletir sobre tais pensamentos.

Todos estes que se compactuam com tais dizeres expõem uma espécie de corrupção ideológica, uma identificação com o nefasto, um certo vício que lhes confortam. Como consequência, teremos assim uma política moralista que afronta a liberdade, pois a moral não representa a universalidade. A universalidade é sempre algo que se encaixa em toda a diversidade.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.