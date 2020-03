Parceiro de Vinícius de Moraes e Toquinho em vários clássicos da MPB, o compositor Mutinho se apresenta em Ourinhos no próximo dia 29 de março. O show acontece no Bar e Petiscaria 7 Cordas e os convites são limitados. As canções do disco “Meu segredo” são a base do repertório. O álbum, que tem capa de premiado Elifas Andreato, já foi destaque no programa Som Brasil, de Rolando Boldrin.

Publicado na edição impressa de 08/03/2020