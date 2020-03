Arquivo: o DEBATE na história

Em outubro de 1989, a poucos dias da eleição presidencial, o distrito de Espírito Santo do Turvo estava a uma semana de decidir sua emancipação. A “Frente Distrital” anunciava que o “sim” deveria vencer por folgada maioria. O único veredor do distrito, Lino dos Santos, lamentou o abandono de Espírito Santo pela administração e defendeu a emancipação. Santa Cruz também estava em luto pela morte do ex-vereador José Teodoro Nogueira, que era conhecido como “José Belizário”. Ele teve extensa atividade legislativa e ocupou uma cadeira na Câmara de 1964 até 1982. Já a futura feira agropecuária ganhou um local desde a doação de terras do empresário Aquino Rosso. Porém, um concurso, com prêmio em dinheiro, iria escolher o nome do empreendimento e o símbolo. Ganhou a ideia “Expopardo”.

Publicado na edição de 15/03/2019