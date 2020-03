Artigo: ‘Idosos x Coronavírus’

Idosos x Coronavírus

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Não se fala em outra coisa. Seja por preocupação real ou histeria, o assunto do mês é o Coronavíruis, o COVID-19. A maior taxa de letalidade é entre os idosos, por motivos óbvios: a baixa imunidade faz dessas pessoas mais vulneráveis à ação do vírus e a complicações decorrente deles, como síndromes respiratórias agudas graves. Os pacientes com doenças crônicas, independentemente da idade, também se encontram nesta situação.

Um estudo realizado na China, país onde surgiu o coronavírus, mostra que a taxa de mortalidade avança conforme a idade. Entre pessoas de 0 a 49 anos fica em 1%. Entre 60 e 69 anos, 3,6%. Entre 70 e 79 anos, 8%. Mais de 80 anos, 14,8%. Ou seja: de cada 100 idosos com mais de 80 que ficam doentes, 15 morrem. De fato, preocupante.

Antes de ser alarmista, essa coluna quer ser informativa em relação a quais cuidados os idosos devem ter para fugirem do COVID-19. A prevenção básica que vale para todos também vale para os idosos: lavar a mão sempre com água e sabão, usar álcool gel, proteger-se na hora de tossir ou espirrar, evitar locais com aglomerações de pessoas, sempre manter móveis e objetos limpos (principalmente o celular) e por aí vai.

Uma das recomendações da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) diz que é necessário restringir o contato social direto com pessoas com mais de 60 anos. Prudente e importante, claro. Mas é claro que existe o bom senso. Em regiões onde ainda não foi registrado nenhum caso e que é sabido da boa condição de saúde dos familiares, não há a necessidade de isolar completamente o idoso. O acompanhamento, cercado de cuidados, destes idosos por parte dos familiares, aliás, é até recomendável, para observar a condição clínica deles e perceber sintomas do coronavírus ou qualquer outra doença.

Muitos idosos começaram a reclamar de um isolamento total por parte dos parentes, principalmente dos netos. De início, me parece algo exagerado na maioria das vezes. Informações e cuidados reais são mais eficientes do que o pânico e a histeria, que faz gente estocar álcool gel e máscaras sem nenhuma necessidade.

É mais importante, por exemplo, pedir para os mais velhos abandonar o lenço de pano (algo muito comum entre os idosos) e trocá-lo por pano de papel. Após um espirro, o vírus pode ficar horas no pano. Outro alerta, estes para aqueles idosos hipocondríacos que qualquer dorzinha querem ir para a UPA: evitem ao máximo esses lugares.

O momento é de alerta e preocupação, mas com serenidade e bom senso. Aliás, já lavou sua mão hoje?

* Nayara Moreno

é enfermeira

pós-graduada

e Responsável

Técnica pela

AleNeto Enfermagem