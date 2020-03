Artigo: ‘Aproveite a quarentena’

Aproveite a quarentena

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Para começar, vamos lá: crianças, jovens e adultos, saiam o menos possível de casa e só para compromissos essenciais. Idosos: não saiam mesmo de casa. Todos temos que adotar os protocolos de prevenção ao gravíssimo Coronavírus. Lave as mãos sempre, use álcool gel, evite aglomerações, evite contato físico e siga tudo aquilo de sério que você tem ouvido constantemente nos meios de veículos de comunicação sérios.

Agora vamos partir para a tão falada quarentena, esse difícil exercício que todos nós teremos que fazer durante algumas semanas, fechados em casa e sem lazer externo. Complicado, né? Sim, altera toda nosso rotina. Mas que tal se conseguirmos tirar proveito desta situação de alguma maneira. Vamos tentar?

O isolamento social pode ter como consequência a proximidade com si próprio, algo praticamente impossível quando estamos na correria maluca do dia a dia. É hora de organizar a vida, resolver conflitos internos, planejar o futuro (seja profissionalmente ou pessoalmente), curtir a casa, ler, assistir filmes, descansar, refletir e pensar. Quem acompanha a coluna sabe quantas vezes eu falo sobre a importância de refletir e pensar sobre si próprio, as pessoas que estão a sua volta e acontecimentos que interferem em sua vida.

Boa parte de nossos problemas são resolvidos quando paramos para pensar, com calma, sobre eles. A questão é que hoje em dia quase não temos tempo de pensar para tomar decisões. Nossas ações são muito mais fruto do acaso, da tensão, da pressão e de fatores externos do que aquilo que nosso cérebro nos diz (ou diria, se o mesmo tivesse oportunidade de se conectar de verdade com você).

Resumindo: descubra-se. Tente entender melhor suas atitudes. Reprograme sua mente, sua alma e seu corpo para que sua vida possa melhorar ou, pelo menos, tornar-se mais próxima daquilo que você deseja. Infelizmente esse cenário se mostra possível devido a uma gigantesca preocupação com nossa saúde e a de quem amamos. Mas, enfim, a chance está aí.

Neste processo de descoberta (ou redescoberta) que a reflexão pode lhe oferecer, muitas surpresas devem aparecer pelo caminho. Você pode se dar conta que algumas estratégias de sua vida estão totalmente equivocadas e esse despertar pode mexer com seu ego, orgulho e te fazer mudar, sair da zona de conforto.

Aliás, mudar será o que todos nós teremos que fazer depois esta pandemia histórica: mudar hábitos de higiene, hábitos alimentares e como cuidamos de nossa saúde. E também como cuidamos de nossa família e nossos amigos.

* Nayara Moreno

é enfermeira

pós-graduada

e Responsável

Técnica pela

AleNeto Enfermagem