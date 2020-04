CARTAS – Edição de 29/03/2020

Esclarecimentos

Numa live na internet, o prefeito Otacílio Parras, disse que eu, Adriano Azevedo, estava politizando a questão da declaração do prefeito sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Em nenhum momento eu politizei a questão, e sim disse que ele teria preferências por Lula como presidente do que pelo presidente Bolsonaro.

Em outro momento, logo depois da declaração equivocada, ele novamente erra. No vídeo, o prefeito Otacílio diz ao ex-presidiário Lula que ele é prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, enquanto na live Otacílio diz que não era prefeito e que o ex-presidiário Lula era presidente.

Errado! Se ele disse no vídeo que era prefeito, então o vídeo foi feito depois de 2012, quando ele se elegeu. O ex-presidiário Lula deixou o cargo de presidente em 01/01/2011. Ou seja, ele errou.

Em outro momento (e pra mim esse é o mais grave), o prefeito Otacílio diz que tem foto minha fazendo campanha para a ex-ministra Marina Silva. É FAKE NEWS!

Em 2014 eu tinha 15 anos e não me interessa por política. Essa foto nunca existiu justamente por eu não me interessar. Mas se ele diz que tem a foto, que traga à tona para o povo ver.

Talvez o prefeito tenha confundido a foto que eu tenho com a deputada Janaina Paschoal. Porém ele não deixou de cometer uma fake news.

Logo depois, o prefeito diz que eu mudei de opinião, e que eu sou de “extrema-direita”.

Bom, para ele, o que é extrema-direita? Ser contra o aborto, contra o desarmamento, contra as drogas, a favor do capitalismo? Isso representa a maioria do povão, que inclusive elegeu o senhor, e, depois de dois anos, elegeu o presidente Bolsonaro.

O senhor deve estudar sobre política e história antes de rotular as pessoas. Extrema-direita era o Pinochet, que matava os opositores. Eu sou conservador, o que é muito diferente.

E em momento algum eu fiz essas críticas ao senhor pensando em eleição em outubro. Fiz uma critica momentânea, na qual usei um pouco de sarcasmo para ironizar.

Espero que o senhor tenha assessores melhores, ou vá a um psiquiatra, porque este comentário está mais que estranho.

— Adriano Azevedo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

REPERCUSSÃO ONLINE

MP VAI INVESTIGAR

VEREADORES FALTOSOS

Via Facebook:

Nada diferente do que deveria ser. Mais que obrigação a Justiça investigar a fundo. Se há mais irregularidades, que puna os que devem. Obrigado, promotora, por cumprir sua posição.

— Breno AoRaboni (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Nada mais justo. Parabéns à promotora. Funcionário público, às vezes, precisa faltar e leva atestado no R.H para justificar e tem que se humilhar ainda perante o médico da prefeitura de Snta Cruz do Rio Pardo. Que não termine em pizza.

— Israel Paulo Augusto (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Tem um ex vereador aí que deve uns vinte e tantos mil. Depois disso, sumiu das redes sociais.

— Reynaldo Cruz (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Quero aqui parabenizar a promotora pelo excelente trabalho. Nossos mui dignos vereadores têm mais é que devolver mesmo aos cofres públicos aquilo que receberam indevidamente. Se falto no meu trabalho e não justifico, terei meu dia descontado no salário.

— Otoniel Pascoal (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

SECRETARIA IMPLANTA

‘DRIVE-THRU’ DE VACINAÇÃO

Via Facebook:

Meus pais foram atendidos rapidamente. Parabéns pelo sistema ’drive thru’.

— Vanda Lopes (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Parabéns ao DEBATE por passar o notícia correta através do site. Parabéns por procurar saber antes de publicar. Parabéns por procurar saber com o responsável antes de jogar a matéria no ar… É assim que se trabalha. Primeiro, apuram-se os fatos!

— Reinaldo Inácio (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Ótima estratégia. Precisamos de pessoas assim, com atitudes, e não com farpas e ofensas. Vamos fazer isso. Agora não é hora de criticar de ofender, e, sim, de ajudar a ser solidário.

— Fernando Santa Cruz (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Fotos do Leitor”

Armazém ‘Casa Mendes’

— Por Edilson Arcoleze:

Foi fundado em 1953 por Antonio Mendes de Souza. Posteriormente, passou a funcionar no local o “Empório do Chiquinho Gustavo”, na década de 70. Ficava na avenida Dr. Pedro Camarinha em frente ao Bar do Orlando Lorenzetti. A foto é uma gentileza do Carlito, proprietário do bar situado em frente ao Icaiçara Clube.