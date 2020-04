Artigo: “É sério, gente”

É sério, gente

Nayara Moreno

O que mais falta acontecer para nossa região começar a levar a sério a pandemia do Coronavírus. Não basta as maiores autoridades de saúde do mundo alertarem todo santo dia? Não basta os assustadores números de casos confirmados e mortes que crescem a cada dia no mundo inteiro, inclusive no Brasil? Não basta ver que no Equador não estão dando conta de tirar da rua os corpos das vítimas do COVID19? Ou, então, é pouco a notícia de que na Itália não tem mais cova para os mortos?

Já sei: aqui na região de Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos a coisa (ainda) está tranquila, né? Vamos esperar ficar preocupante para nós mexermos? Aí talvez seja tarde demais. As corretas medidas de distanciamento social são importantes, mas precisam ser levadas a sério e cumpridas. Já há um grande número de pessoas que precisam sair para trabalhar e colocam à saúde em risco. Mas tem gente que deveria ficar em casa e não está nem aí: ignoram o momento delicado que estamos vivendo. Até tiram sarro. Ou por acreditarem que é mentira (sabe-se lá como fazem esse raciocínio) ou por acharem que nunca acontecerão com eles.

As Fake News, uma praga quase tão perigosa como o novo Coronavírus, ajudam a desinformar e deixar boa parte da população ignorante em relação ao vírus. Parece que nossa região só vai acordar quando a “água bater na bunda”, como diria minha avó. Quando o vizinho morrer, o amigo ficar internado e o filho ficar isolado de quarentena, aí talvez caia a ficha e nossa região se dê conta de estamos diante de um perigoso inimigo.

A situação fica mais preocupante, ou pelo menos deveria ficar, quando estudos científicos mostram que a propagação do vírus acontece, na maioria das vezes, pelos assintomáticos, ou seja, por aqueles que não sentem nada, mesmo com o vírus no organismo. Use máscara ao sair, lave as mãos, tenha álcool gel por perto. A doença, muito provavelmente, vai chegar até nós ou muito perto de nós. O estrago que ela vai fazer depende, em partes, da nossa atitude perante a ela.

Os Estados Unidos fazem duas contas: até 200 mil pessoas poderão morrer por Coronavírus naquele país. Se não forem respeitadas as regras de isolamento social, o número pode chegar a 1 milhão. Não se trata de histeria e nem de parar a vida. Trata-se de consciência para cuidar de si próprio e de sua família. “Ah, mas a economia será prejudicada”. Sim, e essa é uma outra grande batalha que teremos pela frente, depois que tudo isso passar.

Gente, o negócio é sério.