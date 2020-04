Pascoalino: ‘Cachorro alimenta e faz crescer’

Cachorro alimenta

e faz crescer

Pascoalino S. Azords

Não me interessa o número de medalhas que o Brasil deixou de trazer dos Jogos Olímpicos de Pequim. Esporte é coisa pra chinês, americano, japonês, enfim, esses povos sem futuro. Somos campeões em outras modalidades: impunidade ornamental, ginástica para escapar de cassação, corrupção sem obstáculos, 100m rasos X 200m faturados… Políticos sem peito, instituições borboleta, juízes de costas… Brasileiro é fera!

Mesmo com essa falta de espírito esportivo, as Olimpíadas da China me encheram de esperança. Repito: não me incomodo com a nossa humilhante colocação no quadro de medalhas em Jogos passados ou futuros. O que me anima é um esporte, digamos, mais animal: a gastronomia. Sim, tudo porque ficamos sabendo que na China se come cachorro! E você viu como a China cresce?

Alguém tem ideia de quantos brasileiros estiveram em tour pela China por conta dos Jogos Olímpicos? Atletas, técnicos, massagistas, roupeiros, jornalistas, familiares, torcedores privilegiados… Somando tudo teremos um número bem superior ao dos parlamentares que formam a bancada evangélica em Brasília! Não é para ficar animado?

Veja bem: não precisamos que cada brasileiro volte da China encarnando um novo Marco Pólo que, ao invés de trazer o macarrão e a pizza, nos ensine a comer cachorro. Nem todo mundo se liga em comida e a culinária chinesa não é para amadores. Ali abundam escorpiões, bichos da seda, besouros, grilos e lagartixas no espeto. Pulmão de cabra com pimentão, ensopado de vísceras de cavalo, fritadas de camundongos, peito de urubu empanado; e (a feijoada deles) o famoso Ovo de Mil Anos, de que nos fala o cartunista Henfil em seu diário de viagem (Henfil na China — p.105) de 1977: “Pegam um ovo de pata, envolvem em cal, enterram no barro. Quanto mais tempo ficar, melhor. A clara fica esverdeada e dura — o manjar dos deuses!”.

A conversa está muito suculenta, mas vamos ao que me interessa: a entrada do cachorro na cozinha brasileira. Chinês come cachorro de todo jeito – no bom sentido, claro. Há séculos eles adoram fígado de cachorro com verduras ou sopa de miolo de cachorro. Agora, tente imaginar a diversidade de pratos se uma Ana Maria Braga comprar essa idéia. Cachorro recheado com ervas finas, cachorro frio ao molho de alcaparras, poodle ao molho madeira, pinscher a passarinho… Nossos criativos pizzaiolos também haverão de desenvolver diversas pizzas de cachorro. Fizeram, com sucesso, pizza até de sorvete, não irão fazer de cachorro?

As opções são muitas. A minha torcida é imensa. Só falta alguém aproveitar o espírito olímpico. Se alguém emprestar o seu prestígio à nova moda, aí é covardia. Um Bello, um Ratinho, a Lu Alckmin…

* Publicada originariamente em 03/10/2008