Beto Magnani: “O pacote”

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O pacote

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— O vírus só mata velho e quem já tem alguma doença! — comentou o empacotador para a menina do caixa.

— Que ótimo, me encaixo nos dois itens! — gritou o senhor que aguardava a filha na porta do mercado.

— Então o senhor deveria estar em casa. — respondeu o empacotador.

— E você também para não dizer besteira na frente dos outros!

— Mas foi o presidente que falou isso.

— Energúmeno! Então não há problema que apenas velhos e doentes morram?! É isso?! Até porque eles custam demais. É isso?! Aquele porco nazista tá completamente errado moleque! Trágico!

— Ele tá errado mesmo senhor. Eu concordo. Eu vi ontem que também tá morrendo alguns jovens que estavam saudáveis.

— Ele tá errado em não considerar todas as vidas importantes seu fedelho!!! Dizer que mata jovem também não é uma resposta que anule a besteira de achar normal que só velhos e doentes morram. Você entende isso moleque?! Ou quer que eu desenhe?!

— Calma meu senhor, eu não quis ofendê-lo.

— Alguém precisa colocar veneno de rato no café daquele cara antes que seja tarde.

— Quer matar o presidente? O senhor não acabou de falar que todas as vidas são importantes?

— Mas acho que não tem ninguém próximo com competência para isso. Nem para isso!

— O senhor tá falando sério?

— Capaz de colocarem veneno vencido se tentarem!

— Veneno vencido não mata?

— Aquela corja de puxa-saco!

— Será que perde o efeito depois da validade?

— Tinha que ter pelo menos um mais corajoso ali…

— Acho que mata mais ainda. Não é porque tá velho que vai deixar de matar.

— De novo?! O que você tem contra velho?!

— Nada meu senhor. Eu tava falando do veneno. O senhor que não está me ouvindo.

— Surda é a sua mãe seu moleque!

— Algum problema senhor? — interferiu o gerente do mercado.

— Nenhum. Só esse seu empacotador que repete besteiras alheias enquanto trabalha.

— Já dei ordens para ele trabalhar em silêncio. Falar apenas o necessário. Acaba incomodando os clientes. Mas até a mim ele responde sabia? Vou ter que dar um jeito nele. Não respeita a hierarquia.

— Não comece o senhor também meu jovem!!!

— Calma meu senhor.

— Se ele faz bem o serviço, dei-lhe autonomia para fazer como ele sabe! Deixa o moleque. É uma criança.

— Mas precisa respeitar a hierarquia!

— Meu jovem. Aprenda! A autonomia é importante! Sem confiança nos seus subordinados você não chegará a lugar nenhum com esse seu poder!

— Mas senhor…

— Hierarquia sem autonomia é hierarquia burra. Tipo militar. Entende? Não cabe mais! Muito menos nesse mercadinho de esquina que você gerencia!

— Calma pai! — interrompeu a filha, chegando com as compras que acabara de fazer.

— Estou calmo filha. Estava só conversando com esse simpático jovem. Chefe dessa Joça!

— Me desculpe qualquer coisa. Meu pai é esquentado assim mesmo. — falou a filha ao gerente.

— Que isso minha senhora. Volte sempre. O “Ester” agradece a sua preferência!

— Tá gravado isso na sua cabeça ou foi você mesmo? – respondeu o idoso.

— Vamos embora pai!

Eles foram. Pai e filha atravessaram vagarosamente a rua esvaziada pela quarentena. Riam muito. Bonito de ver. O gerente e o empacotador ficaram conversando. Pareciam cumplices à chatice daquele senhor. Chegou a minha vez no caixa. Eu mesmo empacotei. Em silêncio. (Magú)