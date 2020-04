Arquivo: o DEBATE na história

Era 1985 e haveria eleições presidenciais naquele 15 de janeiro — indiretas, pois somente deputados tinham o direito de escolher o presidente. Não era costume deste jornal noticiar fatos nacionais, mas, após 21 anos de regime militar, a empolgação foi tanta que o DEBATE noticiou em manchete as eleições. O vitorioso nas urnas foi Tancredo Neves que, infelizmente, sequer chegou a assumir a presidência porque morreu dias depois. Na mesma edição, o jornal informava que a provável vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral já movimenta a política santa-cruzense. Vários vereadores admitiam se transferir para o PFL (partido do provável presidente), que já estava sendo criado em Santa Cruz do Rio Pardo.

Publicado na edição impressa de 05/04/2020