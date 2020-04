Nalini: ‘O Ruy religioso’

O Ruy religioso

José Renato Nalini *

Da Equipe de Colaboradores

Ruy Barbosa foi alguém que suscitou muita inveja. Brilhante, eloquente, dinâmico, atuou em várias searas. Jurista de cultura consistente, tribuno ousado, político de extrema combatividade, era natural despertar aquele que é o mais pernicioso dos ciúmes: os ciúmes masculinos.

Dentre várias acusações que os contemporâneos chegaram a fazer, estava a de que era um ateu. O ateísmo não dispunha de tanto prestígio como hoje, em que os ateístas parecem evangelizadores com sinal contrário. Querem conquistar almas para o exercício ateu.

Àquele tempo do final de Império e Primeira República, o Catolicismo fora a religião oficial do sistema monárquico e ainda era muito forte após o golpe de 1889. Por isso, ser considerado ateu era grave.

Só que Ruy se converteu. Nunca deixara de acreditar num ser superior, a quem se tributasse a regência do universo e o papel criador de tudo o que o cosmos abriga. Aos poucos, foi tornando muito clara essa fé. Uma fé essencialmente católica.

Basta a leitura de um texto extraído de uma importante manifestação de 1909, há exatos 111 anos. “Deus, que me infundistes o amor da beleza, da verdade e da justiça; que povoais da vossa presença as minhas horas de arrependimento, de perdão e de segurança na vossa misericórdia; que há dezenas de anos me descobris os meus erros, me reergueis dos meus desalentos, me conduzis pelo vosso caminho: dai-me agora, mais do que nunca, o ânimo de não mentir aos meus semelhantes, de me não corromper nos meus interesses, de não temer ameaças, não me irritar de injúrias, não fugir a responsabilidades. Se a mercê da salvação da nossa liberdade e da nossa fortuna, da nossa paz e da nossa honra, postas nas vossas mãos onipotentes, exigir o sacrifício de um em satisfação das culpas de todos, não vos detenha, Senhor, a miséria do resto dos meus dias, cansados e inúteis. Mas não permitais que as maquinações do egoísmo de alguns prevaleçam ao bem de um povo inteiro, que a barbárie senhoreie de novo a nossa pátria, que os semeadores de violências e desunião vejam prosperar outra vez a sua funesta sementeira nas regiões benditas, sobre cujos céus acendestes a constelação da vossa cruz”.

É uma verdadeira prece. E seu conteúdo é bem aplicável ao que se espera que a Providência assegure ao Brasil de 2020. Valeria a pena que todos os seres humanos providos de racionalidade, já que nem todos foram dotados desse dom, se devotassem à sua leitura convicta, com fé e esperança de que existe uma perspectiva de atendimento.

* José Renato Nalini é Reitor da Uniregistral, docente da Pós-Graduação da Uninove e Presidente da Academia Paulista de Letras — 2019-2020.