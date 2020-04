Veteranos da Força Aérea promovem solidariedade em época do coronavírus

Em Santa Cruz, ex-soldado da Aeronáutica

inicia campanha para doação de alimentos

A Associação dos Veteranos da Força Aérea vai iniciar uma campanha de solidariedade em Santa Cruz do Rio Pardo. O objetivo é angariar alimentos e produtos de higiene para distribuir a famílias que podem passar necessidade neste período difícil de quarentena para evitar o contágio do coronavírus. A associação, com sede em Pirassununga, pediu a todos os seus representantes para fomentar este tipo de campanha nos municípios.

O idealizador em Santa Cruz é o ex-soldado da aeronáutica Paulo Henrique Souza, 46, que serviu durante algum tempo na Escola de Oficiais de Pirassununga. Na verdade, ele operava em terra, como soldado, e não chegou a pilotar aviões.

Por outros motivos — “inclusive preguiça”, brincou —, Henrique não seguiu a carreira e foi obrigado a dar baixa. Deixou a entidade de defesa aérea, mas a aeronáutica nunca saiu do ex-soldado.

Casado, veio para Santa Cruz do Rio Pardo porque é a terra da mulher, Fátima. Há quase um ano, o casal montou uma loja.

Segundo Henrique, em Pirassununga, sede da associação, há intensas campanhas promovidas pelos veteranos, como segurança no trânsito, “Novembro Azul” e ajuda a entidades assistenciais. Entretanto, ganhou força neste momento de crise as movimentações para amenizar os efeitos da quarentena para se evitar o coronavírus.

“Nosso presidente está coordenando campanhas de doações de luvas para a guarda municipal e até fabricação de máscaras”, explicou.

Henrique disse que um dos obstáculos para o auxílio solidário é, curiosamente, o fato das pessoas não saírem de casa. “Então, estamos propondo buscar as doações nas residências ou empresas de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos aceitando tudo, de alimentos a roupas e produtos de higiene”, disse. Quem quiser fazer qualquer doação deve ligar para (14) 99669-4673.

* Colaborou Toko Degaspari