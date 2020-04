Em casa, professora aproveita isolamento para enfeitar bairro de Santa Cruz

Ao lado da cunhada Dulce, Telma Basseto

encontrou uma maneira sustentável

de enfrentar o isolamento social

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Na maioria das vezes, Telma de Castro Leite Basseto é professora. As aulas, no entanto, estão suspensas, e a recomendação, por causa do coronavírus, é para que se fique em casa. Telma aproveitou a situação. Ao lado da cunhada Dulce Basseto, que é sua vizinha, ela pinta pneus velhos e os aduba com terra úmida e húmus. Depois, cultiva neles plantas das mais diversas espécies.

“Estou em férias forçadas. Não gosto de ficar parada e decidi embelezar a rua”, diz. Ela mora há seis anos na Benjamin Meneguim, uma rua que, até pouco tempo atrás, sequer tinha asfalto. Em frente à sua casa existe um enorme bosque, que dispõe de ampla área verde.

Conseguir os pneus foi tarefa que Telma designou ao marido. Ela, por sua vez, comprou as tintas. “Escolhi a dedo”.

Telma nunca havia mexido com pintura, mas aprendeu na prática. A única teoria a que ela se apegou foram as características de cada tinta. “Existem materiais específicos para os pneus”, conta.

De flores a espécies frutíferas, as espécies plantadas são aquelas que se adaptam melhor à sombra. Por causa do bosque com árvores frondosas ao lado da rua, o sol quase não chega na maior parte do dia.

O trabalho mais pesado, como carregar os sacos de terra e adubar o solo, está a cargo do marido. “A gente pinta, planta e decora”, explica Telma. O resultado é um extenso caminho de cores, plantas e, segundo ela, muita energia.

O bosque em frente à sua casa já havia recebido flores das mãos da moradora. “É um espaço muito amplo. E noto que é um potencial atrativo à cidade”, diz.

Ela tem planos, por exemplo, de instalar balanços pendurados nos galhos para divertir as crianças. E não descarta a hipótese de criar uma pequena trilha no local.

Todos os vizinhos colaboram. Antes de as moradoras começarem o trabalho, passaram alguns dias limpando a calçada, que estava encardida pela terra.

O exemplo das mulheres já começou a ser seguido por outras pessoas. Na semana passada, um médico veterinário passou em frente ao local e viu todo o esforço das moradoras para embelezar a Benjamin Meneguim.

“Minha clínica tem uma frente semelhante à de vocês. Vou copiar essa ideia”, disse ele a Dulce. “Pode fazer. Dá vida ao local”, aconselhou.