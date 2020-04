João Ferreira: “Sofrência”

Sofrência

João Ferreira *

POLÍTICA Em 2013, primeiro ano do seu mandato, o prefeito Otacílio Parras Assis se disse surpreendido com um termo de ajustamento de conduta que vedava o nepotismo na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo para justificar a nomeação de parentes (não dele) em empregos públicos em comissão na Administração Pública municipal. Ele não sabia.

Em 2015, Otacílio se disse “traído pelo PT”, que “mudou sua forma de pensar” em razão dos rumos da agremiação política em âmbito nacional, afetada pelas denúncias de corrupção. Ele não sabia.

Em 2016, Otacílio afirmou que foi “traído” pela prefeita de Ourinhos em relação à instalação de um aterro sanitário regional em Santa Cruz do Rio Pardo, pois o superintendente do SAE daquela cidade havia revelado que a vizinha tinha seus planos para um aterro sanitário municipal. Ele não sabia.

Também em 2016, Otacílio descobriu um rombo na Prefeitura que administra, tendo passado quase 4 anos sem saber que havia desvio de dinheiro público por uma servidora da sua confiança. Ele não sabia.

Em 2017, ouvido na CPI das Horas Extras, Otacílio disse no microfone de uma emissora de televisão: “temos que separar o que é hora extra trabalhada, que eu sabia, e da hora extra não trabalhada, que isso foi feita à minha revelia”. Ele não sabia.

Em 2020, Otacílio ficou sabendo que os testes rápidos para a identificação do coronavírus (Covid-19), encomendado pela União dos Municípios da Média Sorocabana, não viriam mais para Santa Cruz. Otacílio entendeu que os prefeitos foram enganados, se bem entendida a afirmação dele dada à rádio Alternativa 104,9. Ele não sabia.

Nesta semana, Otacílio afirmou que é difícil estar na cadeira de prefeito, em vídeo publicado nas redes sociais.

Parece que o prefeito está contagiado pela sofrência (um estado de espírito de desilusão, tristeza e carência, conforme dicionários informais da internet) desde o início dos seus quase oito anos de mandato, mesmo ganhando cerca de R$ 16.000,00 por mês e tendo um séquito de aduladores e apaniguados. Parece que nunca sabia de nada, que sempre foi traído.

Otacílio: “não adianta mais, chega de sofrer, chega de chorar” (Millionário e José Rico). Chega de sofrência.

Ajuste

Na coluna da semana passada, este colunista afirmou que o prefeito havia lançado “um decreto proibindo a venda de produtos alimentícios, de higiene e de limpeza pelos supermercados, mercados e mercearias”. Na verdade, o decreto apenas autorizava a venda destes produtos nos estabelecimentos mencionados. No ajuste da coluna feito por este subscritor, foram suprimidas as palavras que davam esse sentido ao texto.

* João Ferreira é advogado em S. Cruz