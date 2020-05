Voluntárias da Assistência Social costuram máscaras contra o coronavírus

Alunas das oficinas de costura estão

trabalhando em casa voluntariamente

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Social lançou na semana passada o projeto “Máscaras do Bem”, para distribuir o produto que pode prevenir o contágio do covid-19. Segundo a secretária Eliane Botelho, um grupo de 14 costureiras voluntárias está confeccionando as máscaras em suas próprias residências, com tecidos doados por particulares.

O ponto de partida foi uma remessa de tecido entregue há dias. “Neste primeiro lote, a própria doadora quis fazer a entrega das máscaras”, contou Eliane. No entanto, o projeto continua com novas doações de tecidos.

O corte inicial é feito pela professora das aulas de costura das unidades pela prefeitura, uma no bairro da Estação e outra, no São José.

De acordo com a secretária Eliane Botelho, existe um acompanhamento a distância para tirar dúvidas das costureiras. “Há, inclusive, um vídeo explicativo para o trabalho”, afirmou.

Após a confecção, uma funcionária da secretaria recolhe o material nas residências das costureiras para uma lavagem especial, com esterilização. “Depois as máscaras são passadas antes da distribuição para famílias que necessitam e não têm condições de comprar”, explicou Botelho.

O projeto “Máscaras do Bem” começou com poucas costureiras, mas cresceu rapidamente. Com um novo lote de tecidos, é provável que a secretaria comece a distribuir mediante horários marcados em sua sede, principalmente para famílias que retiram cestas básicas ou procuram informações sobre o auxílio emergencial do Governo Federal.

As doações de tecidos — algodão puro — podem ser feitas diretamente na sede da secretaria de Desenvolvimento Social, no bairro da Estação (antigo Sesi) ou nas unidades do Cras.