REPERCUSSÃO ONLINE

MORRE SATOSHI KATO,

O MÉDICO DOS POBRES

Via Facebook:

Meus sentimentos. Doutor Kato, médico maravilhoso. Salvou minha filha quando outros médicos não descobriam o que ela tinha. Detalhe: sem vê-la. Só de eu contar os sintomas, me passou uma receita. No dia seguinte, minha filha se levantou e se recuperou rapidamente. Grande perda. Excelente médico.

Maria Alice Manzo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Descanse em paz! Em 1968, salvou minha vida. Eu tinha 8 meses e tive meningite. Além de pediatra, também anestesista renomado.

Rosana Venturini (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Meu filho amava este médico. Todos os exames que ele fazia no meu filho eram feitos com carinho e conversas. Descanse em paz, dr. Kato. Que os anjos de Deus te recebam de braços abertos.

Ivaneide Brito (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Meus sentimentos aos familiares.Verdade! Ajudou muita gente. Descanse na paz do Senhor.

Cinira Camilo Santos (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Foi médico da minha filha. Muito competente e humano. Descanse em paz.

Maria Menegazzo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Sempre muito atencioso, atendia a aqueles que mais necessitavam. Não tinha limites de pacientes. Se eles estivessem no Posto, atendia. Vai fazer falta. Meus sentimentos a toda a familia.

Vanessa Neves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Perdemos um grande guerreiro. Tive o prazer de conhecê-lo e viver alguns momentos em família com ele. Vai deixar muitas saudades.

Juliana Fernandes (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Meus sentimentos. Kato era muito amigo do meu pai, Nicolau Piccinin. Hoje estão juntos na eternidade. Mais uma estrela no céu.

Diva Piccinin (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Um exemplo de ser humano. Aprendi muto com ele.

Amanda Moreira (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

