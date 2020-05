Uniformizada do Corinthians em Santa Cruz arrecada alimentos para doar

“Fiel Santa Cruz” está arrecadando

alimentos para a entidade

“Fraternidade Servos de Maria”

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O futebol está suspenso, a sede da torcida “Fiel Santa Cruz” não tem a transmissão dos jogos no barracão do bairro São José, mas os torcedores encontraram outra atividade sadia: a solidariedade. Desde a semana passada, a “Fiel Santa Cruz” está arrecadando alimentos para a entidade “Fraternidade Servos de Maria”, localizada no bairro Graminha em Santa Cruz.

Um dos coordenadores da campanha é Aldevino Cunha Júnior, o “Nagata”, funcionário do “Supermercado Azevedo”, cujo proprietário empresta o barracão para a torcida uniformizada. “Ele era são-paulino, mas se converteu”, brinca Nagata.

Segundo ele, a “Fiel Santa Cruz” promove várias campanhas solidárias ao longo do ano. No último Natal, por exemplo, o grupo distribuiu 3.000 brinquedos para crianças carentes, além de 300 quilos de doces.

Com a quarentena, os dirigentes resolveram fazer uma campanha para a entidade que cuida de crianças desamparadas com deficiências graves. “Nem todos conhecem o trabalho maravilhoso desta instituição”, afirmou Nagata.

O diretor da torcida diz que o grupo percebeu que, com a crise da quarentena, as doações às entidades também diminuíram. A “Fiel Santa Cruz” planeja entregar as doações no domingo, Dia das Mães.

Até lá, quem quiser doar alimentos pode procurar o Supermercado Azevedo ou, ao lado, o barracão da “Fiel Santa Cruz”, em frente à igreja de São José. Pelo facebook, existe a página “Fiel Santa Cruz” para contato ou ainda o telefone (14) 99893-0727.