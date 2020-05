CARTAS – Edição de 10/05/2020

Dia das Mães

Ah, minha mãe, “Dona Cidoca”! Que saudades! Quando me deparei com esse texto, da autora Rita Maidana, chorei… Bastou para que eu vivenciasse, voltasse ao tempo de nossa casa! Saudades do meu querido pai, da convivência com meus irmãos, do presente de dia das mães que eu jamais esquecia (comprado na sua conta, fosse na farmácia do Seu Alziro, no Tamura ou na Casa Brasileira, e que mesmo assim você aceitava).

Tudo pode estar um pouco diferente, mas uma coisa nunca muda: a sua proteção e preocupação por nós!

Com certeza, mesmo de longe, a senhora merece nossa manifestação. O meu amor, minha gratidão, é maior do que as limitações! Como a senhora sempre me diz: “A fé é a maior herança que Jesus nos deixou”. Tudo passa! Vai passar… Basta acreditarmos!

Parabéns, minha querida mãe! Gratidão, sempre! Deus é maravilhoso por ter me dado você!

“Eu venho de lá, onde o bem é maior. De onde a maldade seca, não brota.

De onde é sol, mesmo em dia de chuva e a chuva chega como bênção.

Lá sempre tem uma asa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades. Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio logo ali e passarinho em todas as estações.

Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor e se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre, porque só deixou boas lembranças.

Eu venho de um lugar onde criança é anjo, jovem é esperança e os mais velhos são confiança e sabedoria. Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço. Onde o lar acolhe para sempre, como o coração de mãe.

Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura. Que é paz, fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho, ‘sou catador de lindezas’, sobrevivo de encantamento, me alimento do que é bom, do bem. Procuro bonitezas e bem querer, sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar.

Não esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazema e alecrim.

Assim, sou como passarinho carregando a bagagem de bondade, catando gravetos de cheiro, para esquentar e sustentar o ninho…

Talvez a vida tenha feito você acreditar que este lugar não existe. Te digo: tem sim, é fácil encontrar.

Silencie, respire, desarme-se, perceba, é pertinho… Este lugar que pulsa amor é dentro da gente, é essência, está em cada um de nós. Basta a gente buscar.” (Rita Maidana).

Maura Alice B. S. Pegorer (Uruguaiana-RS)

*

Crise em 4D

Na Era Digital, a crise no Brasil é em 3D: política, econômica e sanitária, ou melhor, devido às respostas de alguns políticos e de setores da sociedade à Covid-19, já podemos dizer que a crise no Brasil já está no sistema 4D. Explico-me:

O 4D seria a crise em quatro dimensões: as três já citadas anteriormente – política, econômica e sanitária – somadas à crise de sanidade e saúde mental da população. Afinal, não dá para negar que estamos todos emocionalmente desgastados devido a tantos problemas que estamos vivendo atualmente, muitos deles, inclusive, criados por aqueles que deveriam nos poupar destas confusões. Como é o caso de Bolsonaro, que em meio à crise do novo coronavírus, conseguiu demitir o Ministro da Saúde e também o da Justiça que, ao sair, disse que o presidente almeja interferir na PF – sabemos que é para evitar investigações contra os seus filhos.

Aliás, este é outro ponto importante: muitos afirmam que Bolsonaro é um psicopata, mas não sei se concordo, já que, essa coisa do pai querer proteger os filhos a todo custo é muito humano no final das contas, e denota muitos sentimentos, emoções.

O único problema disso tudo é que aquilo que resta de humanidade no presidente, nos fere como nação; explicita o que temos de pior como povo e deixa emergir a podridão da corrupção.

Na verdade, há apenas um lado disso do qual o presidente pode se “orgulhar”. Explico-me novamente: nas tragédias clássicas e gregas, a figura dos reis e governantes não se distinguia da figura da poli (cidade), ou seja, o destino trágico do líder recaia sobre todo a população. A desgraça do rei era, no fundo, a desgraça do povo.

Sendo assim, com certeza Bolsonaro tem um lado trágico e clássico, só que às avessas… A sua desgraça está sendo a nossa.

Ainda sobre a crise em 4D e sanidade, Shakespeare disse em Hamlet: “A loucura dos grandes é sempre ousada quando não vigiada”. E Regina Duarte disse à CNN, no dia em que o Brasil confirmou mais de 8 mil mortes por coronavírus e mais de 130 mil casos “fiquem leves!”. Eu diria o contrário: “Fiquem em casa!”.

Pelo bem de todos!

Renan Pereira (São Paulo-SP)

REPERCUSSÃO ONLINE

JOÃO VIOL, O MOTORISTA

OFICIAL DO PREFEITO

Via Facebook:

Trabalhei com sr. João de 1976 a 1980. Merecida homenagem…

Edson Silva (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Amo histórias, principalmente contadas por pessoas antigas. Isto é cultura!

Ana Maria Locutora (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Tive o prazer de fazer viagens com ele para São Paulo para buscar materiais para reforma da Delegacia de Polícia de Santa Cruz. Íamos de camionete.

Paulo Borba (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Linda a história desde motorista. Parabéns pela homenagem.

Arlete Cândido (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Foi meu colega de prefeitura no governo Onofre.

Adalto Araújo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

CASA DO ARTESÃO DE

SANTA CRUZ VAI FECHAR

Via Facebook:

Nossa, não tem nenhum espaço municipal para colocar a associação? Muitas famílias vivem desta renda.

Rosilma Miranda (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

A quarentena deveria servir para nos ensinar tanta coisa, mas me parece que muitos locadores não aprenderam nada. (A proprietária do imóvel) Vai pagar o preço da sua ganância.

Ana Maria Vitorino (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Fotos do Leitor

Cruzeiro, campeão amador

de Santa Cruz em 1963

— Por Edilson Arcoleze:

Escalação da Equipe: Em pé — Galego, Cabrito, Toninho Inácio, Geraldo Simão, Airton Mendes, Guacho, Antonio Rodrigues, Mira e Dito Abelha. Agachados: Mosquito, Amarelinho, Lino Lorenzetti, Abidala Cachoni, João Lamino e Celso (massagista). Colaborou com a escalação meu prezado amigo Carlos Cabral (Cabral sapateiro).