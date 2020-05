Poema: “Mãe”

Mãe

Armando Cunha

* Escrito em 10/05/1997

Mãe,

Hoje me bateu uma saudade imensa da senhora.

Aliás, mãe, no meu dia-a-dia, nas minhas decisões,

Eu tenho recorrido sempre aos seus ensinamentos.

Parece que para cada dificuldade que a vida me oferece,

Para cada obstáculo que encontro,

Eu tenho uma fórmula para transpô-los, para vencê-los.

E essa fórmula, mãe,

Eu sempre encontro naquilo que a senhora me ensinou.

E então, mãe, eu fico a pensar:

A senhora nunca foi à escola,

Porque na sua infância, gente pobre como a senhora

Dificilmente tinha acesso à educação.

E no entanto, mãe, sua sabedoria era grande demais,

E transcendia os ensinamentos formais que a escola pode proporcionar.

Para cada problema a senhora tinha solução simples e prática,

Mas sempre eficaz.

Os seus conselhos, mãe, não os esqueço jamais:

Trago-os na cabeça e no coração.

E a cada passo da minha jornada,

Eu os recordo, os revivo, os pratico…

Mãe,

Hoje eu senti um cheiro enorme de infância:

Senti o pisar descalço na grama úmida do orvalho da manhã!

Senti o cheiro da terra fofa revirada pela enxada!

Ouvi o sabiá de peito amarelo!

Lembra-se dele, mãe? Aquele sabiá que cantava nas árvores que rodeavam nossa casa, lá na fazenda.

Mãe,

Hoje eu estiquei a vista do pensamento e vi, lá longe, no passado, a

O seu caminhar firme e sereno:

Rodilha na cabeça suportando a bacia cheia de roupa lavada no rio.

E nos seus lábios, mãe,

Lábios finos que não herdei,

Eu vi aquele sorriso eternamente puro e gracioso,

Que só as mães sabem sorrir!

E vi as mangueiras,

As mexeriqueiras,

As goiabas brancas com seu sabor inesquecível !

E vi o mangueirão comprido, com sua cerca de bambu.

As galinhas cacarejando no terreiro,

E os ovos ainda quentes nos jacás.

E lá embaixo, o riozinho rumorejando sua indecifrável canção!

E assim, mãe,

Nesse vaivém

De pensamentos e reminiscências doces,

Presto homenagem à senhora.

E, por extensão, homenageio

Todas as mulheres-mães que, como a senhora,

Cultivaram um dia

No olhar,

No sonho,

No prazer,

No ventre,

No colo,

No coração e no amor

A eternização da vida!