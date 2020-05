REPERCUSSÃO ONLINE

MP PEDE PERDA DE

TODOS OS BENS

DA FAMÍLIA FEITOSA

Via Facebook:

Cada um que pague pelos seus erros. A ganância foi tanta… Adiantou fazer tudo isso? Parabéns à Justiça Brasileira.

Fátima Maziere Silva (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Única casa que restou é a cadeia… Aí não tem como escapar e nem negar. Tchau, querida.

Anderson Rodrigues (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Até que enfim!

Rosa Torin Pinheiro (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Demorou para isso acontecer, hein? Já passou da hora de essa mulher pagar pelos seus crimes.

Rosângela Scarpim (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Aqui se faz, aqui se paga.

Denise Vanso (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

ABANDONADO,

CASARÃO TEM ATÉ

OSSADA NO PORÃO

Via Facebook:

Por que o brasileiro é assim? Não preserva a memória, não tem apreço pelo antigo. Aliás, até desfaz dele! Por quê? E as coisas feitas antigamente eram de uma qualidade que persiste. Mas não tem valor, não é?

Arlete Saneti (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Fez parte de minha infância. Morava no bairro e todos os filhos do chefe da Estação eram meus amigos. Acho que a decadência começou na década de 60 com a interrupção da linha de trem.

Waldir Alexandre (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Acho tão lindo esse casarão. Em todas as vezes que passo na rodovia, fico olhando e me pergunto por que não preservar. Tão bonito.

Vera Lúcia Serrano Guimarães (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Uma judiação. Mas hoje em dia eles restauram tudo… Então por que não esse casarão?

Ângela Maria Costa (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Fotos do Leitor

A‘Jardineira’ que levava

passageiros para Caporanga

— Por Edilson Arcoleze:

Fotografia cedida para o meu acervo pelo prezado amigo Laércio Vieira (Xita), filho de Carlos José Vieira (“Português”) de Caporanga. Mostra outra “jardineira” que fazia a linha entre Santa Cruz e o distrito de Caporanga. Na semana passada, a coluna mostrou a “Jardineira” da Viação Nossa Senhora Aparecida.