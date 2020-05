Quarentena e culinária: tempo de se descobrir

Santa-cruzense fala sobre

rotina dos restaurantes e

culinária durante quarentena

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O tempo para realizar os afazeres domésticos certamente aumentou desde que a quarentena foi decretada. Consequentemente, o tempo para se cozinhar também. Para o gastrônomo santa-cruzense Pedro Renófio Neto, 27, é uma época ainda melhor para se descobrir na culinária. Hoje radicado em São Paulo, onde mantém um buffet corporativo, Pedro afirma que a rotina dos restaurantes mudou muito, mas o ritmo segue praticamente o mesmo. Renófio revela algumas receitas para se fazer em casa e disse que o delivery, para ele, foi uma grande novidade. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:

*

Você nasceu em Santa Cruz, mas hoje mora em São Paulo. Qual é a sua especialidade?

Já trabalhei no Loi, Evvai e Tanit [restaurantes reconhecidos na capital]. Hoje tenho um buffet e foco minha atuação em eventos sociais e corporativos. O fundamento da minha comida é a culinária italiana, mas gosto de dar um toque contemporâneo naquilo que faço.

Como estão as cozinhas durante a pandemia? O delivery tem dado bons resultados?

Hoje vemos restaurantes renomados de São Paulo, que antes não atuavam no segmento na maioria das plataformas de entrega. Acho que muita gente da indústria precisou recorrer ao delivery até para sobreviver. Para mim, o delivery foi uma grande novidade, mas graças a Deus tem dado muito certo.

A correria dos restaurantes segue a mesma?

O ritmo é diferente, mas não menos intenso. Com as regras de distanciamento social, estamos trabalhando com uma equipe reduzida. Portanto, temos que ser mais eficientes.

Pedro, nestes tempos de quarentena, certamente as pessoas têm mais tempo para ficar em casa. Na cozinha, também. É uma época para se descobrir na culinária? Por quê?

Acho que sempre é tempo de se descobrir na cozinha. Temos muita informação na internet e qualquer um que tenha interesse pode começar a se aventurar. Eu mesmo já gravei videos de receita para as redes sociais.

Como muitas pessoas não estão se exercitando, qual seria o tipo de alimento ideal para se cozinhar durante os dias de semana?

Eu sou adepto de uma culinária “sem frescuras”. Se queremos comer algo, acho que devemos fazê-lo. Por outro lado, não podemos descuidar da saúde, é verdade. Evitar alimentos processados e ultraprocessados já é um passo importante para uma vida mais saudável.

Nos finais de semana a dieta pode ser relaxada. Quais receitas você indicaria? E quais tipos de carne?

Gosto muito de carne de porco. Tenho no meu cardápio um stinco com risoto que é um dos meus favoritos.

Você nota que as pessoas estão consumindo mais bebida alcoólica durante a quarentena?

Bastante. Acho que temos dificuldade de ver os dias passarem. Fica meio confuso em diferenciar o que é final de semana com o que não é. Li em algum lugar que o consumo efetivamente aumentou.

Quais bebidas e drinks você acredita serem ideais?

Eu gosto bastante de vinho, mas tenho bebido pouco. No calor, recorro a um gin tônica. No inverno, prefiro drinks mais quentes, como o Negroni.

Hoje é Dia das Mães. Nos anos anteriores, era comum que restaurantes lotassem. E neste ano, como você imagina que vai ser?

Sim, o Dia das Mães é uma data super movimentada para o comércio e os restaurantes. Neste ano, as pessoas vão ficar em casa e devem recorrer aos restaurantes que estão fazendo entrega. Eu montei uma cesta de brunch para aqueles que não vão estar perto de suas mães, para que eles as presenteassem, e deu super certo.

Quais são as receitas e pratos que mais costumam sair nesta data? E para aqueles que vão preparar em casa, o que você recomenda?

Isso varia muito de família para família. Mas diria que os italianos nunca desapontam. Minha recomendação é fazer algo com carinho. Acho que qualquer mãe gosta disso. Desde um café da manhã gostoso ate um prato mais elaborado pra quem gosta de botar a mão na massa. Acho que vale tudo. Preparar uma mesa bonita também ajuda a mostrar isso.