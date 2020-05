Artigo: “Qual será a sua mudança?”

Qual será a sua mudança?

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Todo mundo diz por aí que o mundo não será mais o mesmo após a covid-19. E não será mesmo. Teremos significativas mudanças na economia, na saúde pública (pelo menos eu espero que sim) e nas relações humanas. Teremos alterações boas, alterações ruins e aquelas as quais teremos que aprender a conviver para saber se serão boas ou ruins.

Mas e você? Qual será sua mudança? Sim, porque com todas essas coisas acontecendo, é impossível que você seja a mesma pessoa da época que nem sabíamos o que era Coronavírus. É muito difícil saber se seremos melhores ou piores. Seremos, essencialmente, diferentes. Seria legal se continuássemos a lavar as mãos com frequência e corretamente. Bacana também continuar com um vidro de álcool gel por perto. Lavar bem os alimentos, evitar deixá-los expostos durante um longo tempo. Também todos nós iremos repensar o tradicional modelo de comida self-service. Enfim, muitas situações serão estudadas.

Certo, muito bem. E sua alma, qual será a mudança em seu espírito? Talvez essa seja a transformação mais importante que teremos no pós-pandemia. Estamos e ficaremos ainda durante um tempo (sabe-se lá quanto tempo) sem abraçar nossos familiares e amigos, sem almoçar fora, sem tomar um vinho ou uma cerveja no barzinho preferido, sem o churrascão da família, sem jogar futebol, sem o chá da tarde com as amigas, sem ir a um show, sem sentir a brisa no rosto e olhar para o lado e ver que muitos estão sentindo a mesma coisa (o que chamamos hoje de aglomeração).

A não ser que você tenha um coração de gelo, tudo isso faz falta e terá um sabor diferente quando todos nós pudermos viver essas sensações novamente. E torço muito para que a liberdade e a maneira como nós vemos o nosso semelhante tenha uns pingos, nem que sejam uns pinguinhos a mais de amor, respeito, empatia e civilidade.

Que sonho seria ver as pessoas cuidando mais da saúde, respeitando o espaço do outro e a própria liberdade. A sabedoria de cada um de nós vai determinar como reconstruiremos o mundo após o Coronavírus. Seria bom também que a classe política, aquela que tem a caneta para mudar as coisas com mais rapidez, pensasse em mudar. Mas está difícil…

Continuem saindo o menos possível de casa e atentos a sinais de tosse, febre e falta de ar. A guerra não terminou. Continuem lavando as mãos. Ah, e agora também, usem máscaras. É uma atitude sensata e prudente.

* Nayara Moreno

é enfermeira

pós-graduada

e Responsável

Técnica pela

AleNeto

Enfermagem