CARTAS – Edição de 17/05/2020

Sobre artigos

Tenho profundo apreço e consideração por esse jornal de grande prestígio entre seus leitores. Principalmente pela honestidade, imparcialidade e veracidade em suas reportagens, aproveitando para parabenizar pelos 43 anos comemorados neste ano.

Em razão destas considerações, ouso fazer um comentário, que espero, sejam recebidas de forma construtiva.

É que, ultimamente, em momentos em que existe um grande desgaste emocional, pela quantidade de notícias erradas e falsas, que são despejadas diariamente sobre as pessoas obrigadas a conviver confinadas dentro de suas casas, causando até um terror psicológico nas mesmas, parecendo, muitas vezes, propositadamente, a sensibilidade se acirra e, a polarização de idéias e pensamentos são destacadas, muitas vezes de formas agressivas. È preciso, portanto, muito cuidado com o que se fala e, principalmente, com o que se publica.

Venho, portanto, sugerir, se possível, a melhora em alguns artigos publicados, alertando aos seus articulistas uma filtragem melhor em seus pensamentos externados, atentando para a imparcialidade que devem estar contidas nos mesmos, procurando deixar os avaliações, julgamentos e considerações para os eleitores, que as farão de forma pessoal e particular, conforme seus conceitos.

Como exemplo, faço referencia a dois artigos publicados na edição de 10/05/2020, os quais, na minha opinião, destilam muito veneno, por parte de seus articulistas, de cunho visivelmente de posições políticas pessoais dos mesmos. Tais articulistas, fazem questão de salientar seus currículos, os quais, também na minha opinião, não lhes concede nenhum maior poder em suas considerações e poderiam, sim, estar capacitando-os para melhorarem a escolha das palavras, a fim de transmitir informações com imparcialidade.

O primeiro artigo, de autoria de Franco Catalano, denominado “Um país de incultos”, é repleto de posições políticas pessoais, ofensivas até, que deveriam ser melhores elaboradas, dizendo, inclusive, se tratarem de opiniões pessoais de seu articulador.

O segundo artigo, de autoria de Euclides Rossignoli, denominado “Falta de sorte: O problema do Brasil”, demonstra, quando cita presidentes escolhidos pela população e que trouxeram problemas ao país, uma tremenda falta de informaçõese excesso de ataques, o que leva o leitor ao descrédito. Refiro-me, também, em forma de uma opinião pessoal, ao fato de o articulista excluir em suas considerações, o nome do presidente Lula, eleito por 02 mandatos, e considerado um dos presidentes mais corruptos do Brasil, ou do mundo, na opinião de alguns, comprovado, inclusive, pelos mais de 20 anos que já esta condenado em segunda instância, até agora e responsável pelos bilhões de reais desviados e não recuperados, que poderiam estar sendo utilizados para ajudar no combte ao coronavirus, ajudando a salvar as milhares de vidas que já foram ceifadas.

Associada a sua omissão, o artigo traz ofensas ao atual presidente que, apesar de estar com um ano e meio de governo, tem contra si um ódio e rancor muito grande, visíveis aos olhos daqueles que o elegeram, apesar de, até agora, apesar de ser um obscuro capitão reformado do exército, como faz questão de salientar o articulista, demonstrar ser honesto, não afeito a corrupção, que não tem medo de falar a verdade e estar ao lado de ministros capacitados e honrados e trazendo, também, ao seu lado, a população que o elegeu e as forças armadas, que lhe garantem a sustenção para manter a democracia e a indepêndencia entre os poderes, apesar de estar contrariando a muitos interesses.

São minhas considerações pessoais, esperando contribuir com a manutenção da qualidade de informações deste importante jornal, sem nenhuma intenção de prejudicar ou denegrir os valorosos articulistas que ajudam a compor o mesmo.

Antônio Carlos Rodrigues (Campinas-SP)

NOTA DA REDAÇÃO: Os colunistas e articulistas possuem liberdade para escrever sobre aquilo que quiserem. O teor de seus artigos não refletem, necessariamente, a opinião do jornal.

REPERCUSSÃO ONLINE:

SEM EQUIPAMENTOS, CODESAN ASSUME

COLETA E ESPALHA LIXO EM SANTA CRUZ

Via Facebook:

Só gostaria de saber quais os motivos que levaram nosso alcaide a não autorizar a empresa vencedora do certame a assumir os serviços de limpeza, uma vez que venceu por uma diferença de quase R$ 3 milhões.

José Roberto (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Lixo amontoando nas lixeiras aqui do bairro. Nem estão passando.

Luciana Ramires (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Uma vergonha isso. Irresponsável. Dinheirão gordo corre por trás.

Tiago Rafa Enzo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

O Bosque Lorenzetti está cheio de lixo espalhado pela rua. Não passou o caminhão da coleta e os cachorros do bairro fizeram a festa.

La Kremer (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Se ganhou uma empresa com valor menor, será lucro para o município. Não dá para entender.

Sérgio Buscarini (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Empilharam o lixo na frente da minha casa. Porém, não coletaram e ficou aqui. E agora?

Thalita Marques (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

FOTOS DO LEITOR

A antiga Matriz

— Por Edilson Arcoleze:

A imagem é do perfil da antiga igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, que foi demolida na década de 1960. Posteriormente, um novo tempo foi construído. Mas a antiga igreja da torre ainda deixa saudades…